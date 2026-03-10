Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 9 de marzo de 2026
Noticias RCN
marzo 10 de 2026
12:17 a. m.
- Los candidatos a la Presidencia y sus movidas políticas. Paloma Valencia se reunió con sus compañeros de consulta; mientras que Iván Cepeda anunció que Aida Quilcué será su fórmula vicepresidencial.
- La conformación del Congreso de la República. Algunos pensaban repetir curul, pero no la lograron. Al menos 40 se quemaron en la carrera; mientras que otros dieron sorpresas.
- El drama de seis colombianos varados en Dubai. Estaban de vacaciones y ahora llevan varios días atrapados y sin dinero, debido a la guerra.