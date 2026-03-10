CANAL RCN
Economía

SENA dará importante ayuda de hasta 100 millones a colombianos que cumplan con estos requisitos en 2026

Conozca lo que debe cumplir estos colombianos para acceder al alivio.

sena
Foto: Archivo Noticias RCN

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
06:58 a. m.
El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) ha lanzado oficialmente su cronograma de convocatorias del Fondo Emprender para 2026. Con una bolsa de $ 282.400 millones, la institución busca financiar la creación y el fortalecimiento de miles de unidades productivas en todo el territorio colombiano.

Los emprendedores seleccionados podrán recibir montos que oscilan habitualmente entre los $ 80 y $ 100 millones de pesos (dependiendo del número de empleos generados y los términos específicos de cada línea), recursos que no deberán ser devueltos siempre que se cumpla con los indicadores de gestión y creación de empleo pactados en el plan de negocio.

Para este año, el SENA ha diversificado sus convocatorias para asegurar que poblaciones desatendidas tengan un acceso real al capital. El portafolio incluye líneas específicas para: Campesinos, jóvenes emprendedores, emprendedoras femeninas, población vulnerable y comunidades indigenas y negras.

Requisitos claves para postularse a esta ayuda en el SENA

Acceder a estos recursos requiere disciplina y el cumplimiento de una ruta técnica diseñada para garantizar la sostenibilidad de las empresas. Los requisitos principales son:

  • Ser ciudadano colombiano, mayor de edad, y pertenecer a alguno de los grupos habilitados (aprendices SENA, egresados, profesionales, o personas en proceso de retorno al país).
  • Es obligatorio completar el proceso de asesoría en los Centros de Desarrollo Empresarial SBDC del SENA. Allí, un gestor acompaña al ciudadano en la formulación técnica de su proyecto.
  • La mayoría de las líneas (excepto las de fortalecimiento) exigen que el emprendedor no haya formalizado su empresa ante Cámara de Comercio previamente, ya que el Fondo busca financiar la creación desde cero.
  • El proyecto debe ser aprobado en una evaluación técnica que mide su viabilidad financiera, operativa y comercial.

Fechas de cierre que debe tener en cuenta

El tiempo es un factor clave. Mientras que algunas convocatorias (como la de Jóvenes y Economía Popular) tienen como fecha límite el 6 de abril de 2026, otras líneas como la de Economía Campesina y Poblaciones Indígenas permanecerán abiertas hasta el 30 de abril de 2026.

