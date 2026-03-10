Partidazos de octavos de final de la Champions hoy 10 de marzo: Luis Díaz con Bayern

Este martes 10 de marzo vuelve a rodar el balón en la fase más emocionante del fútbol europeo. La UEFA Champions League inicia la disputa de los octavos de final con una jornada cargada de expectativa, en la que varios de los clubes más importantes del continente comenzarán a definir su futuro en el torneo más prestigioso a nivel de clubes.

Las llaves de esta ronda se jugarán a doble partido y los encuentros de ida prometen emociones desde el primer minuto. Equipos históricos, plantillas repletas de figuras y estadios que se preparan para vivir noches europeas inolvidables marcarán el inicio de esta fase eliminatoria, donde cualquier error puede resultar determinante.

Una jornada que abre con choque en Turquía

La programación de este martes arrancará a las 12:45 p.m. (hora colombiana) con el duelo entre Galatasaray y Liverpool. El conjunto turco buscará aprovechar la localía en un ambiente siempre hostil para los visitantes, mientras que el club inglés intentará imponer su experiencia en competiciones europeas para sacar ventaja en el partido de ida.

Este enfrentamiento promete intensidad desde el comienzo, teniendo en cuenta que ambos equipos cuentan con plantillas competitivas y con capacidad ofensiva. Para Galatasaray, el objetivo será mantener viva la ilusión de avanzar a los cuartos de final, mientras que Liverpool pretende demostrar su jerarquía en este tipo de escenarios.

Cuatro duelos de alto nivel en la jornada principal

Más tarde, a partir de las 3:00 p.m. (hora colombiana), se disputarán otros tres encuentros que completan la agenda del día. En Inglaterra, Newcastle United recibirá a FC Barcelona en un compromiso que enfrenta a dos clubes con estilos de juego muy distintos y que promete un duelo táctico de alto nivel.

En España, Atlético de Madrid se medirá frente a Tottenham Hotspur en un partido que podría definirse por detalles. El equipo madrileño buscará hacerse fuerte en casa, mientras que el conjunto inglés intentará golpear como visitante para encaminar la serie.

Finalmente, en Italia, Atalanta BC recibirá al poderoso FC Bayern Munich, club en el que actualmente milita el colombiano Luis Díaz. El extremo guajiro aparece como una de las cartas ofensivas del equipo alemán para intentar marcar diferencias en el encuentro de ida.

Con estos compromisos, la Champions League vuelve a ofrecer una jornada cargada de grandes nombres, estadios llenos y enfrentamientos de alto voltaje. Los resultados de este martes comenzarán a perfilar qué equipos tendrán ventaja de cara a los partidos de vuelta, donde se definirá finalmente quiénes seguirán en la lucha por el título europeo.