“Me perseguía y amenazó con no darme el certificado”: jurado de votación denunció acoso en Bogotá

Una denuncia difundida en redes sociales generó polémica luego de que un ciudadano asegurara haber sido víctima de acoso laboral, persecución personal y amenazas mientras cumplía con su labor como jurado de votación en Bogotá.

El caso fue expuesto a través de un video publicado en TikTok, donde el hombre relató lo ocurrido durante la jornada electoral en el puesto 18 de la localidad 12, Barrios Unidos.

En el mensaje que acompaña la grabación, el denunciante afirma que los hechos ocurrieron mientras ejercía su obligación como ciudadano y señala directamente a una delegada de la Registraduría.

Jurado de votación denunció acoso de una delegada de la Registraduría en Bogotá

En el video, el ciudadano explica que decidió grabar el mensaje para denunciar públicamente lo que, según él, ocurrió durante la jornada electoral mientras cumplía con su función como jurado.

Hago este video como una denuncia pública hacia la registraduría, ya que ayer mientras se ejercía mi labor como jurado de votación sufrí acoso laboral y personal por parte de una delegada de la registraduría llamada Laura Alejandra Rodríguez Castro del puesto 18 localidad número 12, que es Barrios Unidos.

Según su relato, el comportamiento de la funcionaria comenzó desde temprano y se mantuvo durante gran parte del día. Asegura que la delegada lo vigilaba constantemente y lo seguía cuando se levantaba de la mesa.

El acoso consistió en que me perseguía de una forma impresionante todo el tiempo. Yo me paraba al baño, ella se me iba detrás, esperaba que yo saliera.

El denunciante también afirmó que la funcionaria estaba pendiente de cada movimiento que realizaba mientras cumplía con su labor.

Yo me destapaba una botella de agua y era pendiente de mí todo el tiempo. Salí a recoger unas cosas, o sea, me moví medio metro de la mesa de votación y me gritó de una forma terrible enfrente de la gente.

Según explicó, uno de esos momentos ocurrió incluso frente a su madre.

En ese momento estaba mi mamá que me estaba llevando una botella de agua y una chaqueta y pues una persona super despectiva y todo el tiempo estaba mirándome todo el tiempo estaba pendiente yo que estaba haciendo.

El hombre señaló que inicialmente trató de restarle importancia a la situación y pensó que la funcionaria solo estaba cumpliendo con su trabajo de supervisión.

Yo intento minimizar mucho esas cosas y dije, ‘Bueno, no pasa nada. Seguramente está haciendo su trabajo’.

Sin embargo, asegura que la situación se volvió más tensa durante el momento del almuerzo.

Funcionaria de la Registraduría habría acosado a un joven y hostigado a sus compañeros de mesa

De acuerdo con su relato, los jurados de votación organizaron entre ellos mismos los turnos para salir a comer porque no recibieron un horario asignado.

Nuestros horarios de almuerzo no nos los dieron, sino nosotros en nuestro equipo de la mesa de votación designamos como ciertos horarios para hacer el tema de la hora de almuerzo.

Explicó que primero salieron dos mujeres, luego otro compañero y finalmente él.

El último fui yo, al no sé como a las 2, 2:30 más o menos. Y pues yo salí a tomarme mi almuerzo.

Mientras estaba fuera del puesto de votación, aseguró que no revisó su celular porque estaba comiendo y descansando. Sin embargo, al regresar, sus compañeros le contaron lo que estaba ocurriendo.

Cuando llegué al puesto de votación, mis compañeros me dijeron como ‘Juanjo, ¿dónde estabas?, esta señora te está buscando como loca’. Que si no llegabas en 10 minutos no te iba a dar el certificado como jurado de votación.

El denunciante también afirmó que la delegada habría presionado a otras personas para ubicarlo en redes sociales.

Los hostigó tanto que los hizo buscarme por Instagram, me escribieron a un emprendimiento que yo tengo. Me escribieron por ese emprendimiento para contactarse conmigo.

Según su relato, incluso pidió que consiguieran su número telefónico.

Les dijo que tenían que buscar ya mi número, que ella necesitaba mi número para hablarme, que no me va a dar el certificado jurado votación.

¿Qué pasó después de que regresó del almuerzo?

El hombre señaló que, tras su regreso al puesto de votación, la tensión disminuyó, pero asegura que la vigilancia continuó.

Cuando llegué, pues como que ya la situación se calmó un poquito, pero lo que les digo, yo me paraba y ella estaba detrás mío. O me miraba o no sé qué. O sea, fue un hostigamiento impresionante

Durante el video también habló de lo difícil que fue para él contar públicamente la situación.

Yo cuando pequeño sufrí acoso en muchas ocasiones, pues por gente mayor, pero yo aprendí cómo a minimizarlo mucho porque estamos acostumbrados que como hombres no hablemos de estas cosas.

Añadió que hacer el video le genera incomodidad.

La verdad, yo tengo pena por hacer este video. O sea, tengo genuina pena porque no es fácil hablar del acoso. Si no es fácil para mujeres, para hombres también es muy complicado.

Finalmente, aseguró que ya realizó el procedimiento correspondiente ante la Registraduría, pero decidió hacer público el caso para que la situación no quede sin atención.

En ese sentido, pidió que su denuncia se difunda y que otros ciudadanos también cuenten sus experiencias si han vivido situaciones similares.

Estoy seguro de que no soy la primera persona, pero sí quiero ser la última.

El ciudadano también señaló que cuenta con sus compañeros de mesa como testigos de lo ocurrido durante la jornada electoral y que en otro momento podría contar más detalles sobre lo que vivió durante las más de 14 horas que duró el día de votación.