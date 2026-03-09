Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 9 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 09 de 2026
- Paloma Valencia obtuvo más de 3 millones de votos en las consultas del 8 de marzo. Juan Daniel Oviedo fue la gran revelación política de la jornada.
- Claudia López y Roy Barreras también irán directo a la primera vuelta presidencial tras ganar las consultas del Frente por la Vida y de las Soluciones.
- Autoridades incautaron millonarias sumas de dinero durante la jornada electoral. 88 personas fueron capturadas.