Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / lunes 9 de marzo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

marzo 09 de 2026
09:17 a. m.
  • Paloma Valencia obtuvo más de 3 millones de votos en las consultas del 8 de marzo. Juan Daniel Oviedo fue la gran revelación política de la jornada.
  • Claudia López y Roy Barreras también irán directo a la primera vuelta presidencial tras ganar las consultas del Frente por la Vida y de las Soluciones.
  • Autoridades incautaron millonarias sumas de dinero durante la jornada electoral. 88 personas fueron capturadas.
