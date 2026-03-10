"Oren por mí": cantante colombiano tuvo que ser hospitalizado de emergencia

En las últimas horas, un cantante de vallenato preocupó a sus fanáticos debido a que compartió unas imágenes desde la camilla de una entidad hospitalaria.

Se trata de Rafael Roncallo, que es oriundo de Santa Marta, tiene más de 77.000 seguidores en redes sociales como Instagram y es el intérprete de canciones como 'Lunático', '3 a.m.' 'Me escribes' y 'Báilame'.

¿Qué es exactamente lo que ha expresado el artista vallenato tras ser hospitalizado? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Este fue el mensaje de Rafael Roncallo, el cantante colombiano, tras ser hospitalizado

El lunes 9 de marzo, Rafael Roncallo, en una historia de Instagram, publicó una foto en la que mostró que se encontraba canalizado y utilizando una bata médica.

"Esto es duro, oren por mí", señaló el cantante.

Además, posteriormente, subió un post en el que se pudo ver que ya le habían asignado una camilla y que había un profesional monitoreando su estado de salud.

"Dios tiene el control, oren mucho por mí", agregó Rafael Roncallo en ese espacio.

Sin embargo, hasta el momento, el artista no ha revelado cuál fue la causa exacta por la que tuvo que asistir de emergencia a la entidad hospitalaria.

Asimismo, tampoco ha explicado cuánto tiempo podría pasar internado ni cuál ha sido el balance del equipo médico que lo está atendiendo.

Estas han sido las reacciones tras la hospitalización de Rafael Roncallo, el cantante de vallenato

Tras las fotos publicadas por Rafael Roncallo, sus seguidores le expresaron su apoyo y le desearon una pronta recuperación.

RELACIONADO Yeferson Cossio sufrió accidente y tuvo que ser intervenido de urgencia

"Hijo mío, jamás te he dejado solo", "Dios siempre contigo", "estás en las manos de Dios, el mejor médico", "pronta sanación", "te mandamos mucha fuerza", "qué te pasó, hermano", "vamos para adelante", "todo saldrá bien", "tu gente te espera", "con toda" y "ahora viene lo mejor", han sido algunos de los comentarios.