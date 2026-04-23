Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 22 de abril de 2026

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abril 23 de 2026
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  • Dos muertos dejó una riña entre hinchas de fútbol en el barrio Santa Fe. Autoridades reportaron que el enfrentamiento fue con armas de fuego.
  • La directora del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, denunció que funcionarios de alto nivel estarían desesperados por el poder y el dinero del Estado.
  • En Ciudad Salitre, en Bogotá, el sistema de seguridad de la candidata a contralora, Elvia Isabel Otero, fue atacada a disparos.
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