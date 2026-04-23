The New Yorker destapa más detalles sobre la vida de Maduro en prisión: así es su rutina

The New Yorker presentó un informe con nuevos detalles sobre la rutina de Nicolás Maduro estando preso en el Centro de Detención de Brooklyn, Estados Unidos.

El sábado 3 de enero, los militares norteamericanos lo extrajeron de Venezuela en compañía de su esposa Cilia Flores. Maduro ha comparecido un par de veces ante el juez Alvin Hellerstein.

Denuncias por gusanos con comida

The New Yorker mencionó el recuerdo que se llevó el rapero Tekashi 6ix9ine cuando salió del centro de detención: una figura de Bob Esponja autografiada por el venezolano.

El artista estuvo algunos meses preso por incumplir los términos de la libertad condicional por un caso de 2018. Afirmó haber compartido celda con Maduro y mencionó que al principio estuvo aislado, un protocolo común con los reclusos nuevos.

Se cree que Maduro fue llevado a 4 North, el pabellón en donde hay presos de alto perfil. Por lo tanto, es probable que haya conocido al rapero y productor Sean ‘Diddy’ Combs.

“Te levantas todos los días a la misma hora”: crudo relato

Los horarios de este sitio, según mencionó el medio, son parecidos a los de las cárceles del mundo. Maduro, entonces, estaría recibiendo la comida en carritos y se reuniría con su abogado en una sala anexa. Con respecto al cuidado personal y partiendo de las declaraciones de Tekashi, el venezolano utilizaría la ducha número 1, la cual es la más grande.

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“Te dan la misma cantidad de ropa, la misma ración de la tienda de la prisión y te levantas de la cama cada día a la misma hora que todos los demás”, sostuvo el medio.

The New Yorker precisó que allí hay más de tres mil presos. Además, señaló que las condiciones no son las mejores, recordando, por ejemplo, que ha habido denuncias de gusanos en la comida. Esto ha causado la muerte de algunos.

Citando a una fuente federal, reveló que el pabellón se ha hecho famoso por las personalidades de alto perfil que han estado allí. Gente como Maduro o ‘Diddy’ pueden ser objeto de extorsiones o ataques, por lo cual deben permanecer aquí, dado que es el de mayor seguridad.

El venezolano seguiría teniendo problemas de insomnio, originados desde antes de la captura por el temor que le generaba un golpe inesperado. Aparte de gritar que está secuestrado, se la pasaría leyendo la Biblia.