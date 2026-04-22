Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 22 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 22 de 2026
08:52 a. m.
08:52 a. m.
- Pese a los operativos de las autoridades en Bogotá para contener la inseguridad, los robos siguen siendo el pan de cada día. En Pontevedra, Salitre y Nicolás de Federmán se registraron nuevos hechos.
- Confirman el asesinato de los cuatro jóvenes secuestrados en Jamundí tras un evento de la Alcaldía. Sus cuerpos fueron hallados en zona rural entre Cauca y Valle.
- Estamos a 50 días de que inicie la Copa Mundial de la Fifa 2026, el evento deportivo más importante del año. 48 selecciones buscarán el título a partir del 11 de junio.