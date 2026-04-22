Emisión Noticias RCN 5:30 a.m. / miércoles 22 de abril de 2026

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abril 22 de 2026
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  • Estamos a 50 días de que inicie la Copa Mundial de la Fifa 2026, el evento deportivo más importante del año. 48 selecciones buscarán el título a partir del 11 de junio.
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