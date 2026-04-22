Decisivo: así quedó conformada la placa de nominados en La Casa de los Famosos

101 días de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia han transcurrido y los jugadores celebraron por todo lo alto el gran logro al tener acceso a la cápsula del pasado y degustar de un sabroso pastel de chocolate.

La décimo quinta semana preparó novedosas sorpresas ya que se convirtió en el único espacio permitido para que todos hicieran complot, una de las principales reglas que fueron advertidas por el ‘Jefe’.

Por esto, la nueva jornada de nominación dejó al descubierto las estrategias que cada uno de los bandos crearon, pues las votaciones se concentraron especialmente sobre tres jugadores que no dudaron en manifestar su inconformidad e ironía por lo sucedido.

¿Cómo fue el proceso de nominación?

Los jugadores llegaron a la terraza del recinto para llevar a cabo la actividad. Todos tuvieron que seleccionar un regalo al azar que en su interior contenía el número de esferas que iba a representar los votos que se iban a otorgar.

La actividad dio inicio y todos se ubicaron en sus respectivos lugares para empezar a distribuir sus puntos. Sin embargo, la tensión se sintió entre algunas celebridades ya que ‘Campanita’ expresó ironía al dar sus argumentos y Alexa recalcó su inconformidad con Mariana al haber perdido sus dulces por su culpa.

La dinámica dio continuidad y varios obtuvieron las balotas correspondientes dentro de sus recipientes. No obstante, los resultados fueron evidentes ya que las personas con el mayor número de pelotas fueron Mariana, Aura Cristina y Beba.

¿Quiénes están en riesgo de salir?

El resultado fue definitivo, después del ingreso de Karina García, a la casa más famosa del país, los presentadores dieron a conocer el resultado de la jornada. Los nominados fueron Mariana, Beba, Aura Cristina y Valentino. A la placa se unió Alexa por su nominación perpetua, Alejandro Estrada al ser nominado por el eliminado y Tebi, quien recibió el voto del líder ‘Campanita’ .

De esta manera, los únicos jugadores que se salvaron de salir del juego al perdurar con tranquilidad una semana más fueron Juanda Caribe y ‘Campanita’.