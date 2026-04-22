CANAL RCN
Tendencias

Decisivo: así quedó conformada la placa de nominados en La Casa de los Famosos

La jornada generó amplias reacciones e inconformidad entre algunas de las celebridades.

Foto: Canal RCN
Foto: Canal RCN

Noticias RCN

abril 22 de 2026
10:20 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

101 días de la tercera temporada de La Casa de los Famosos Colombia han transcurrido y los jugadores celebraron por todo lo alto el gran logro al tener acceso a la cápsula del pasado y degustar de un sabroso pastel de chocolate.

La décimo quinta semana preparó novedosas sorpresas ya que se convirtió en el único espacio permitido para que todos hicieran complot, una de las principales reglas que fueron advertidas por el ‘Jefe’.

Por esto, la nueva jornada de nominación dejó al descubierto las estrategias que cada uno de los bandos crearon, pues las votaciones se concentraron especialmente sobre tres jugadores que no dudaron en manifestar su inconformidad e ironía por lo sucedido.

¡Visita en La Casa de los Famosos! Así reaccionaron todos ante el ingreso de Karina García
RELACIONADO

¡Visita en La Casa de los Famosos! Así reaccionaron todos ante el ingreso de Karina García

¿Cómo fue el proceso de nominación?

Los jugadores llegaron a la terraza del recinto para llevar a cabo la actividad. Todos tuvieron que seleccionar un regalo al azar que en su interior contenía el número de esferas que iba a representar los votos que se iban a otorgar.

La actividad dio inicio y todos se ubicaron en sus respectivos lugares para empezar a distribuir sus puntos. Sin embargo, la tensión se sintió entre algunas celebridades ya que ‘Campanita’ expresó ironía al dar sus argumentos y Alexa recalcó su inconformidad con Mariana al haber perdido sus dulces por su culpa.

La dinámica dio continuidad y varios obtuvieron las balotas correspondientes dentro de sus recipientes. No obstante, los resultados fueron evidentes ya que las personas con el mayor número de pelotas fueron Mariana, Aura Cristina y Beba.

Ryan Castro en el Atanasio Girardot: recomendaciones para asistir a su concierto
RELACIONADO

Ryan Castro en el Atanasio Girardot: recomendaciones para asistir a su concierto

¿Quiénes están en riesgo de salir?

El resultado fue definitivo, después del ingreso de Karina García, a la casa más famosa del país, los presentadores dieron a conocer el resultado de la jornada. Los nominados fueron Mariana, Beba, Aura Cristina y Valentino. A la placa se unió Alexa por su nominación perpetua, Alejandro Estrada al ser nominado por el eliminado y Tebi, quien recibió el voto del líder ‘Campanita’ .

De esta manera, los únicos jugadores que se salvaron de salir del juego al perdurar con tranquilidad una semana más fueron Juanda Caribe y ‘Campanita’.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

¡Visita en La Casa de los Famosos! Así reaccionaron todos ante el ingreso de Karina García

Bogotá

Qué pasó con El Castillo en Bogotá y en qué se convirtió: así luce ahora

Conciertos

Ryan Castro en el Atanasio Girardot: recomendaciones para asistir a su concierto

Otras Noticias

Bogotá

Secretaría de Hacienda alerta sobre páginas fraudulentas para el “pago de impuestos” en Bogotá

La cartera distrital advirtió que personas inescrupulosas estarían tratando de hurtar los datos personales de los contribuyentes para generar pagos fraudulentos.

Papa León XIV

VIDEO | Así fue la visita del papa León XIV a los presos en Bata, Guinea Ecuatorial

La imagen de los internos bailando bajo la lluvia se convirtió en el símbolo de la jornada.

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 22 de abril de 2026

Fútbol

Ricardo ‘Caballo’ Márquez rompió en llanto en partido en Costa Rica: video

Enfermedades

Candidiasis y protectores íntimos: ginecólogo explica los posibles riesgos detrás de su uso constante