Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 27 de marzo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
marzo 28 de 2026
07:44 a. m.
07:44 a. m.
- Sentidos homenajes a los 69 integrantes de la fuerza pública que murieron en el accidente aéreo en Putumayo. En el Cantón Militar en el norte de Bogotá fue celebrada una eucaristía en la que fueron recordados por sus familias y sus compañeros sobrevivientes.
- Después de 12 días de bloqueos fue levantado el paro minero. Tras varias horas de diálogo, Gobierno y representantes de los mineros llegaron a cuerdos en cinco puntos.
- En Buenaventura un grupo de delincuentes armados atracaron al personal médico que atendía el centro de salud del Barrio Matías Mulumba y a pacientes que estaban recibiendo atención.