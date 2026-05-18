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¿Por qué las filas virtuales en eventos tardan tanto? Así funcionan realmente

Ticketmaster explicó cómo funcionan las filas virtuales en conciertos y aclaró los principales mitos sobre bots, precios y compra de boletas.

Fila Virtual en conciertos

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
09:22 p. m.
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Las filas virtuales se han convertido en parte habitual de la experiencia para miles de personas que intentan conseguir entradas para conciertos y eventos de alta demanda en Colombia.

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Sin embargo, alrededor de estos sistemas todavía existen dudas, teorías y molestias entre los usuarios, especialmente cuando las boletas se agotan en pocos minutos.

Ante ese panorama, Ticketmaster Colombia explicó cómo funcionan realmente estas plataformas y cuáles son las herramientas tecnológicas que se utilizan para proteger a los fans durante los procesos de venta.

¿Cómo funciona realmente una fila virtual?

La fila virtual es un sistema diseñado para organizar el ingreso de millones de usuarios cuando la demanda supera ampliamente la cantidad de entradas disponibles.

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Según explicó la compañía, todos los usuarios que ingresan a la sala de espera antes de iniciar la venta tienen la misma posibilidad de obtener una posición aleatoria dentro de la fila.

Uno de los mitos más frecuentes es creer que refrescar constantemente la página mejora el lugar asignado. Sin embargo, Ticketmaster aseguró que esto no cambia la posición y que cada sesión conserva un único turno.

El sistema también permite un ingreso progresivo para evitar caídas en la plataforma y garantizar procesos más ordenados. Además, cada comprador tiene un tiempo limitado para completar la transacción.

¿Por qué existen tantas críticas a las filas virtuales?

Muchos usuarios creen que las plataformas están diseñadas para agotar rápidamente las boletas o favorecer a revendedores. Frente a esto, Ticketmaster aseguró que las filas virtuales ayudan a bloquear bots, controlar tráfico sospechoso y evitar manipulaciones.

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La empresa también explicó que no fija los precios de las entradas ni utiliza algoritmos para aumentarlos según la demanda. Según indicó, esos valores son definidos por artistas, promotores y organizadores de los eventos.

Otro de los puntos más debatidos son los cargos por servicio. La compañía afirmó que estos costos corresponden a inversiones en infraestructura tecnológica, seguridad digital y sistemas antifraude.

Actualmente, las plataformas de venta enfrentan millones de intentos automatizados durante eventos masivos. Por eso, las filas virtuales buscan equilibrar el acceso y darle a los fans reales una oportunidad más justa de conseguir entradas para sus artistas favoritos.

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