Escuela rural en Córdoba abre sexto grado con pupitres reciclados

En la comunidad indígena Zenú, en Córdoba, un grupo de niños vivió un día histórico: por primera vez podrán cursar sexto grado sin tener que abandonar su territorio.

La Institución Educativa El Reparo abrió este nivel gracias a la llegada de más de 30 pupitres fabricados con envases reciclados de Tetra Pak.

Un paso contra la deserción

Hasta ahora, terminar la primaria significaba para muchos estudiantes desplazarse a otros municipios, con los costos y riesgos que eso implicaba. La nueva aula cambia ese panorama y ofrece continuidad educativa a más de 50 niños.

“La apertura de grado sexto representa la posibilidad de que los estudiantes continúen su proceso educativo sin salir de su territorio”, explicó Mónica Montes, gerente de sostenibilidad de Tetra Pak Andina.

Reciclaje que se convierte en oportunidad

Los pupitres fueron elaborados a partir de más de 8.000 envases posconsumo, mostrando cómo los residuos pueden transformarse en soluciones concretas. El proyecto, impulsado junto a GreenSouls, también busca generar conciencia sobre la separación de materiales reciclables.

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En 2025, más de 293 millones de envases fueron recolectados y reciclados en Colombia, beneficiando a más de 36.000 recicladores de oficio.