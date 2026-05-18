¿Hay cambios emocionales al perder el celular?: esto respondieron los expertos

Los celulares se han convertido, sin duda alguna, en uno de los principales aliados para millones de personas en todo el mundo. Incluso, autores aseguran que estos dispositivos han llegado a convertirse en una extensión del humano ya que estos realizan tareas que, anteriormente, eran realizadas por el cerebro.

Sin embargo, el uso excesivo al día de estas herramientas se ha convertido en una situación alarmante para los expertos, quienes han revelado algunos de los impactos más importantes sobre la salud física y mental.

Cuáles son los efectos de usar excesivamente el celular

Según Hans Acero, psicólogo de la Universidad Manuela Beltrán, algunas personas experimentan síntomas físicos y emocionales cuando no tienen acceso al teléfono.

“Esto se manifiesta en respuestas como estrés, sudoración, taquicardia e inquietud motora cuando no se tiene acceso al celular”.

También pueden presentarse fenómenos, conocidos por muchos usuarios, como la sensación de que el teléfono vibra o recibe notificaciones inexistentes. También, la irritabilidad cuando se restringe el acceso a internet o a las redes sociales.

Una reciente investigación, de esta misma institución educativa, reveló que 4 de cada 10 jóvenes no podrían pasar 24 horas sin su teléfono celular y 9 de cada 10 cree que el uso de estos dispositivos aumentará en el futuro.

Las redes sociales han logrado tener un impacto trascendental, pues el estudio descubrió que las más usadas por los jóvenes son WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok.

¿Cuál es el tiempo recomendado para estar frente a las pantallas?

Pese a que no existe una regla universal aplicable a todos los adultos, especialmente porque muchas personas utilizan pantallas para trabajar o estudiar.

Sin embargo, existen pautas como las emitidas por las Directrices Canadienses de Movimiento en 24 Horas que recomiendan limitar el tiempo recreativo frente a pantallas a tres horas o menos al día para adultos, como parte de hábitos saludables que también incluyen actividad física y sueño adecuado.

Más allá del número exacto, los especialistas coinciden en que lo importante es observar si el uso del celular interfiere con el sueño, el trabajo, las relaciones personales o el bienestar emocional.

Dentro de las recomendaciones, por parte de expertos, señala que es importante revisar periódicamente la función “Tiempo en Pantalla” del celular, activar temporizadores diarios para las aplicaciones de preferencia, desactivar notificaciones innecesarias, mantener el celular por fuera del dormitorio durante la noche.