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Árbitro FIFA fue agredido por un hombre en torneo juvenil y terminó a los puños

Kéiner Jiménez, árbitro con escarapela FIFA, fue agredido por un padre de familia durante un torneo Sub-15 en Valledupar.

árbitro Keiner Jiménez pelea
FOTO: Captura de pantalla

Noticias RCN

mayo 18 de 2026
10:00 p. m.
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Un nuevo caso de violencia se presentó en el fútbol colombiano luego de que el árbitro Kéiner Jiménez, quien cuenta con escarapela FIFA, fuera agredido durante un torneo infantil disputado en Valledupar.

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El episodio ocurrió este lunes 18 de mayo en medio de un compromiso del Torneo Nacional Sub-15 de la Difútbol, el cual terminó registrado en video que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por periodistas que cubrían este compromiso, un padre de familia de la Academia Valledupar reaccionó de forma agresiva luego de que uno de los jugadores de su equipo fuera expulsado por el juez central.

¿Quién es Keiner Jiménez?

Kéiner Jiménez no es un árbitro aficionado. El colegiado, oriundo del Cesar, cuenta con escarapela FIFA y en lo que va de 2026 ha sido designado por la Dimayor en varios partidos de la Liga BetPlay I-2026 como árbitro VAR.

En las imágenes difundidas en plataformas digitales, se evidencia que Jiménez es sujetado por varios segundo por un hombre adulto, mientras que los futbolistas intentan separarlos. Cuando lo logran, el árbitro se defendió y terminó enfrentándose a puños con el agresor.

¿Qué dijo Academia Valledupar sobre la agresión en el torneo infantil?

Tras lo ocurrido, la Academia Valledupar emitió un comunicado oficial en el que rechazó “de manera categórica cualquier acto de violencia dentro y fuera de los escenarios deportivos”. Además, ofreció disculpas a organizadores, clubes participantes, jugadores, cuerpos técnicos, árbitros, padres de familia y asistentes afectados por la situación.

La institución también aseguró que mantiene su compromiso con principios como el respeto, la disciplina, la sana convivencia y el juego limpio. En el mensaje, reiteró que no tolera comportamientos que atenten contra la integridad física, moral o emocional de ninguna persona y afirmó que seguirá trabajando para que el fútbol sea un espacio de formación y ejemplo para los jóvenes.

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