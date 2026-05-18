Justicia brasileña responsabiliza a Chapecoense por tragedia aérea de 2016

La tragedia aérea de Chapecoense, considerada una de las más graves en la historia del fútbol mundial, vuelve a estar en el centro de atención a pocos meses de cumplirse diez años del accidente ocurrido el 29 de noviembre de 2016.

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La Justicia de Santa Catarina, en Brasil, declaró legalmente responsable al club por la muerte del periodista Giovani Klein Victoria, quien viajaba junto a la delegación en el vuelo 2933 de LaMia.

El accidente ocurrió en el municipio de La Unión, Antioquia, cuando la aeronave que transportaba a jugadores, directivos, integrantes del cuerpo técnico y periodistas se estrelló mientras el equipo viajaba para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Nacional. De las 77 personas a bordo, 71 murieron y solo seis sobrevivieron.

¿Por qué Chapecoense fue condenada por la muerte del periodista?

Según explicó el abogado João Tancredo, el Segundo Juzgado Civil de Santa Catarina concluyó que la conducta de la aerolínea LaMia “actuó con grave negligencia” y que Chapecoense asumió el riesgo al optar por la empresa más barata, pese a que existían alternativas consideradas más seguras para realizar el traslado internacional.

La decisión judicial establece que la asociación deberá pagar R$ 150.000 (unos 115 millones de pesos colombianos), además de intereses y correcciones monetarias a cada uno de los demandantes: la esposa y los padres del periodista Giovani Klein Victoria, quien tenía 28 años al momento del accidente.

De acuerdo con la información divulgada por el abogado de la familia, uno de los argumentos presentados por Chapecoense fue que el periodista viajaba “como cortesía”, es decir, sin haber pagado el trayecto. Sin embargo, la Justicia consideró que esa condición no eliminaba la responsabilidad del club frente a las consecuencias del accidente.

¿Qué pasó en el accidente del vuelo 2933 de LaMia?

La aeronave de LaMia desapareció del radar la noche del 28 de noviembre de 2016 y posteriormente cayó en inmediaciones de Medellín. En el avión viajaban jugadores de Chapecoense, miembros de la comisión técnica, dirigentes, periodistas y tripulantes que se dirigían a disputar la final continental.

El desastre dejó 71 víctimas fatales y apenas seis sobrevivientes, convirtiéndose en una de las mayores tragedias deportivas registradas a nivel mundial. A casi una década del accidente, las consecuencias judiciales y económicas continúan apareciendo para los involucrados en la organización del viaje.