Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 19 de abril de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
abril 19 de 2026
05:21 p. m.
05:21 p. m.
- Hay conmoción en Estados Unidos por el asesinato de ocho niños, con edades de 1 a 14 años, en medio de un tiroteo en Shreveport, Luisiana.
- Jorge Cubillos es un colombiano que estaba en Estados Unidos adelantando su proceso migratorio, fue atrapado en una redada de ice y lo deportaron al Congo, en África.
- ¿Quién los cuida? Informe especial de Noticias RCN sobre las agresiones y casos de suicidios de adultos mayores que se están registrando en Bogotá.
- El presidente Donald Trump reiteró que de no alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán, destruirá las centrales eléctricas y los puentes de ese país. También confirmó que su delegación viajará nuevamente a Pakistán para otra ronda de diálogos.