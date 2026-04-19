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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 19 de abril de 2026

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abril 19 de 2026
05:21 p. m.
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  • Hay conmoción en Estados Unidos por el asesinato de ocho niños, con edades de 1 a 14 años, en medio de un tiroteo en Shreveport, Luisiana.
  • Jorge Cubillos es un colombiano que estaba en Estados Unidos adelantando su proceso migratorio, fue atrapado en una redada de ice y lo deportaron al Congo, en África.
  • ¿Quién los cuida? Informe especial de Noticias RCN sobre las agresiones y casos de suicidios de adultos mayores que se están registrando en Bogotá.
  • El presidente Donald Trump reiteró que de no alcanzar un acuerdo con el régimen de Irán, destruirá las centrales eléctricas y los puentes de ese país. También confirmó que su delegación viajará nuevamente a Pakistán para otra ronda de diálogos.
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