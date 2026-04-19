¡En toda Alemania hablan de él! Así presumió Bayern Múnich a Luis Díaz tras el título de Bundesliga: VIDEO

El Bayern Múnich se proclamó campeón de la Bundesliga este domingo 19 de abril.

En el Allianz Arena, los bávaros enfrentaron al Stuttgart por la fecha 30 y comenzaron perdiendo al minuto 21 tras un gol de Chris Fuhrich.

Sin embargo, Luis Díaz se vistió de asistidor y ayudó al Bayern Múnich a remontar.

Raphael Guerreiro empató el partido al minuto 31 y Nicolas Jackson lo remontó al 33. Además, Alphonso Davies y Harry Kane estiraron la ventaja al 37 y 52.

En consecuencia, finalmente, el partido terminó 4-2 porque Chema Andrés descontó para el Stuttgart al minuto 88.

Con ese resultado, el Bayern Múnich levantó una nueva Bundesliga frente a su gente y Luis Díaz conquistó su segundo título en Alemania debido a que ya había sido campeón de la Supercopa.

Y, en medio de esa coyuntura, este importante equipo alemán que también sigue en competencia en la Champions League, presumió a Luis Díaz. ¿Cómo?

En video: así presumió Bayern Múnich a Luis Díaz tras ser campeón de Bundesliga

La cuenta oficial de Instagram del Bayern Múnich mostró que el plantel se tomó la foto del campeonato en uno de los arcos del Allianz Arena y que, luego de que la cámara captó ese momento, apareció la jocosidad de Luis Díaz.

El extremo colombiano, en medio de risas, dio un 'bote' en el césped, gritó 'vamos' y se abrazó con Vincent Kompany, su director técnico.

Por lo tanto, tras publicar el video, el mensaje del Bayern Múnich fue el siguiente:

Luchito, te queremos muchito.

¿Con cuántos puntos quedó campeón el Bayern Múnich en la Bundesliga?

Luego de conseguir la victoria vs. Stuttgart, el Bayern Múnich dirigido por Vincent Kompany llegó a 79 puntos y se volvió inalcanzable para el Borussia Dortmund.

Asimismo, es importante recalcar que, hasta el momento, Luis Díaz ha anotado 15 goles en el campeonato.