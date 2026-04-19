¿Va a correr su primera maratón? Tres consejos claves para mejorar su rendimiento

Cada vez más colombianos se suman al running como parte de su rutina o como reto personal. Sin embargo, detrás del crecimiento de esta práctica también se esconde una realidad preocupante: la mayoría de quienes corren sin preparación adecuada terminan enfrentando lesiones.

El running está viviendo un verdadero boom en Colombia

Según cifras del DANE, más de 3,4 millones de personas practican esta actividad, consolidándola como uno de los deportes más populares del país.

La escena es cada vez más común: calles, parques y ciclovías llenas de corredores que buscan mejorar su salud o alcanzar metas como completar una maratón.

Pero este crecimiento acelerado no ha estado acompañado, en muchos casos, de una preparación adecuada.

Un estudio publicado en 2025 en el Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy revela una cifra que enciende las alarmas: hasta el 79 % de los corredores sufre lesiones cada año. La mayoría de estos casos está relacionada con sobrecargas, exceso de entrenamiento o una mala planificación.

Errores al intentar correr una maratón

Uno de los errores más frecuentes es subestimar la importancia del calzado. Durante una maratón, el cuerpo recibe miles de impactos contra superficies duras, por lo que contar con zapatillas adecuadas es clave.

Tecnologías como las incorporadas en líneas especializadas buscan mejorar la amortiguación, la estabilidad y el retorno de energía, aspectos fundamentales para recorridos largos.

Por ejemplo, la serie Skechers AERO surge como una respuesta a las nuevas exigencias del running de larga distancia. Dentro de esta evolución, el modelo AERO Burst representa un nuevo capítulo para la marca, al incorporar un enfoque aerodinámico en su diseño, pensado para reducir la resistencia y optimizar cada zancada.

Otro punto crítico es la forma en que se entrena. Muchos principiantes aumentan la distancia de manera brusca, sin permitir que el cuerpo se adapte progresivamente.

Los expertos recomiendan planes estructurados de entre 12 y 20 semanas, que reduzcan el riesgo de lesiones y preparen al organismo para la exigencia física.

A esto se suma la técnica de carrera. Una mala postura, una zancada ineficiente o un ritmo inadecuado pueden generar impactos innecesarios sobre músculos y articulaciones. Pequeños ajustes en la forma de correr pueden marcar la diferencia entre avanzar con seguridad o terminar con una lesión.

Consejos para correr mi primera media maratón

El mensaje de los especialistas es claro: correr no es solo ponerse unos tenis y salir. Sin preparación, el riesgo es alto y las consecuencias pueden ser graves.

La disciplina, la planificación y el conocimiento del propio cuerpo son claves para evitar que un hábito saludable termine convirtiéndose en un problema físico.