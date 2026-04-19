Saab hace historia al anunciar el primer avión de combate supersónico fabricado en Brasil

Saab, la empresa sueca que cerró con Colombia el histórico y millonario contrato de los Gripen, revolucionó el mercado al fabricar un avión de combate supersónico, el F-39E.

Brasil se volvió el primer país de Latinoamérica en darle vida a un avión de estas proporciones. La presentación oficial se dio el 25 de marzo y estuvo a cargo de Saab, Embraer y la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).

¿Cómo se fabricó el avión supersónico?

El vínculo comercial entre Brasil y la compañía sueca se remonta a 2014, cuando se acordó la adquisición de 36 cazas Gripen: 28 modelo E monoplaza y ocho modelo F biplaza. Hasta ahora, han sido entregadas 11 aeronaves.

Sin embargo, se ha ido más allá con la fabricación del avión supersónico. El proceso se llevó a cabo en el complejo industrial de Embraer en Gavião Peixoto, São Paulo. Por medio de suministros locales e internacionales, se producen aviones.

En este sitio, por ejemplo, está la planta en São Bernardo do Campo de Saab. El avión supersónico se someterá a pruebas funcionales y de vuelo de producción. Si nada raro ocurre, hará parte de las 10 unidades del Primer Grupo de Defensa en la Base Aérea de Anápolis.

La relación comercial de Brasil y Saab

“Esta es la primera vez desde 1937, cuando se fundó Saab, que se fabrica un avión de combate fuera de Suecia. Simboliza la solidez de una alianza basada en la confianza, una visión a largo plazo y una verdadera cooperación”, destacó el ejecutivo de la compañía, Micael Johansson.

Por su parte, Bosco da Costa Junior, presidente y director ejecutivo de Embraer Defense & Security, mencionó lo siguiente: “La presentación del primer Gripen producido en Brasil representa otro hito significativo en la colaboración estratégica entre Brasil y Suecia. Confiamos en que esta alianza genere valor para ambos países y tenga un gran potencial para abrir nuevas oportunidades de negocio”.