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"Es mejor que me vaya": participante de La Casa de los Famosos sorprendió con una declaración antes de la eliminación

¿Abandonará la competencia esta noche? Entérese aquí de lo que dijo.

Foto: Canal RCN.

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abril 19 de 2026
04:44 p. m.
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En la noche del sábado 18 de abril, se continuó realizando la dinámica de los famosos frente al espejo.

Esta vez el turno fue para Juan Carlos Arango, el reconocido actor que ingresó a La Casa de los Famosos Colombia 2026 cuando la competencia ya había comenzado, pero logró estar presente en el 'top 10'.

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Siguiendo las indicaciones del 'Flaco' Solórzano, que es uno de los grandes amigos que le ha concedido la actuación, 'Juancho' reflexionó sobre los aprendizajes que ha adquirido en el reality.

Además, también analizó su versión actual e indicó que cree que ya es el momento indicado para abandonar la competencia. ¿Qué dijo exactamente?

Juan Carlos Arango volvió a decir que piensa que su ciclo ya está cumplido en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la actividad dirigida por el 'Flaco' Solórzano, Juan Carlos Arango explicó por qué quiere retornar al mundo exterior.

"En la medida en que pasa el tiempo, uno va mostrando su parte natural; yo no diría que mala, sino que natural. En mi caso es que soy una persona mayor y que puedo ser muy malgeniado", comenzó diciendo 'Juancho'.

"De verdad, eso es lo que más temía de este juego, que me fueran a sacar la piedra, y hace poco lo lograron porque se me metieron con un hijo. Entonces yo digo: vea, hermano, antes de embarrarla aquí, es mejor que me vaya", complementó.

Juan Carlos Arango está en riesgo de eliminación en La Casa de los Famosos Colombia 2026

En la noche de este domingo, Juan Carlos Arango tendrá que ingresar a la sala de eliminación de La Casa de los Famosos Colombia 2026 junto a 'Campanita', Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Aura Cristina.

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Esto debido a que, tras la dinámica de nominación que se realizó el miércoles, el público lo dejó en la 'cuerda floja'.

 

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