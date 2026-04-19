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Emprendimiento en Colombia: cifras revelan aumento en ingresos y generación de empleo

Acceso a crédito impulsa a emprendedores en Colombia y mejora sus ingresos.

Emprendimiento
Foto: Freepik

Noticias RCN

abril 19 de 2026
05:25 p. m.
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El emprendimiento sigue consolidándose como uno de los motores clave de la economía en Colombia, especialmente entre poblaciones vulnerables.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, nuevas cifras evidencian cómo el acceso a financiamiento y formación empresarial está impactando directamente los ingresos, el empleo y la superación de la pobreza en el país.

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De acuerdo con datos recientes de la Fundación Microfinanzas BBVA, atienden a más de 170.000 microempresarios en Colombia brindando acompañamiento integral que combina crédito, educación financiera y herramientas digitales.

Este apoyo no solo impulsa la sostenibilidad de los negocios, sino que también genera resultados medibles: las ventas crecen en promedio un 15 % anual y los excedentes un 18 %, reflejando mejoras en la gestión y la productividad.

¿Cómo impacta el acceso a crédito en los microempresarios en Colombia?

El acceso a servicios financieros formales se ha convertido en un factor determinante para el crecimiento de los pequeños negocios.

Según estos reportes, cerca del 66 % de los emprendedores logra mejorar sus ingresos tras vincularse a este tipo de programas, mientras que uno de cada cuatro genera empleo adicional.

Uno de los datos más relevantes es que el 50 % de los microempresarios logra superar la línea de pobreza luego de dos años de relación con entidades que ofrecen este acompañamiento.

Este avance cobra especial importancia si se tiene en cuenta que el 72 % de los beneficiarios pertenece a poblaciones en condición de vulnerabilidad, muchas de ellas en zonas rurales.

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Además, la inclusión de herramientas digitales y medios de pago facilita la formalización y expansión de los negocios, permitiendo que más emprendedores accedan a nuevos mercados.

¿Qué papel juega la educación financiera en el crecimiento de los negocios?

Más allá del acceso al crédito, la formación empresarial se posiciona como un componente clave. En Colombia, programas de capacitación han permitido que miles de emprendedores fortalezcan habilidades en administración, manejo de caja, sostenibilidad y digitalización.

Un ejemplo reciente es la graduación de 100 microempresarios que culminaron procesos de formación enfocados en mejorar la rentabilidad y organización de sus negocios. Este tipo de iniciativas busca cerrar brechas de conocimiento que históricamente han limitado el crecimiento de las microempresas.

Casos como el de emprendedores que han logrado expandir sus negocios, generar empleo y diversificar sus ingresos evidencian que el conocimiento, combinado con acceso a capital, puede transformar realidades económicas.

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En un país donde el emprendimiento es una alternativa para millones de personas, estos resultados refuerzan la necesidad de fortalecer ecosistemas que integren financiamiento, educación y tecnología, como pilares para el desarrollo económico y social.

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