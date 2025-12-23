Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 23 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
diciembre 23 de 2025
- Gobierno decreta emergencia económica y menciona 8 argumentos para sustentar la declaratoria al calificarlos de hechos relevantes.
- Un joven de 15 años enfrenta una grave enfermedad y pide ayuda para recibir un costoso tratamiento en España.
- Fiscalía solicitó circular roja de Interpol para capturar a la mujer de disfraz azul relacionada con el crimen de Jaime Esteban Moreno, en Halloween.