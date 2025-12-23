CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 23 de diciembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

diciembre 23 de 2025
  • Gobierno decreta emergencia económica y menciona 8 argumentos para sustentar la declaratoria al calificarlos de hechos relevantes.
  • Un joven de 15 años enfrenta una grave enfermedad y pide ayuda para recibir un costoso tratamiento en España.
  • Fiscalía solicitó circular roja de Interpol para capturar a la mujer de disfraz azul relacionada con el crimen de Jaime Esteban Moreno, en Halloween.
Antioquia

Se pronunció CDA que emitió revisión del bus que se accidentó con varios estudiantes en Antioquia

El CDA defendió el proceso de inspección realizado al vehículo implicado en el accidente. Según documentos, el autobús sí presentaba fallas, pero cumplía con la revisión.

Copa Sudamericana

¡Horario confirmado! Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha para el duelo por Sudamericana

Atlético Nacional y Millonarios ya tienen fecha y hora para el duelo decisivo por Copa Sudamericana. ¿Quién es favorito?

Sisben

Personas con Sisbén en Colombia deberán hacer trámite clave para no perder sus subsidios

Nicolás Maduro

Captaron a Nicolás Maduro bailando con un robot en pleno evento oficial en Caracas: video

Invima

Invima prohibió esmaltes semipermanentes por riesgos para la salud: estos componentes fueron vetados