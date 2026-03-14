Esta es la región más acogedora de Colombia en 2026, según los Traveller Review Awards

Colombia volvió a destacar en el escenario turístico internacional gracias a la hospitalidad de sus destinos. En la más reciente edición de los Traveller Review Awards, el departamento de Boyacá fue reconocido como la región más acogedora del país por tercer año consecutivo.

Los premios, organizados por la plataforma de viajes Booking.com, se basan en millones de comentarios y calificaciones que dejan los viajeros tras sus experiencias en alojamientos y destinos de todo el mundo.

Estos reconocimientos buscan destacar lugares donde la hospitalidad, el servicio y la experiencia del visitante sobresalen frente a otros destinos.

En el caso de Colombia, Boyacá logró nuevamente el primer lugar gracias a las valoraciones positivas de turistas nacionales e internacionales que resaltaron el ambiente acogedor de sus pueblos, la riqueza cultural y los paisajes naturales que caracterizan a la región.

Según explicó la plataforma, quienes visitan este departamento no solo recorren lugares históricos o paisajes naturales, sino que también encuentran anfitriones orgullosos de su tierra, gastronomía tradicional y alojamientos que priorizan la cercanía con el visitante.

Entre los atractivos que más valoran los turistas se encuentran destinos emblemáticos como Villa de Leyva, uno de los pueblos coloniales más visitados del país; la Laguna de Tota, considerada el lago natural más grande de Colombia; y el municipio artesanal de Ráquira, reconocido por sus coloridas piezas de cerámica y artesanía.

Boyacá, la región más acogedora de Colombia según los Traveller Review Awards 2026

El reconocimiento obtenido por Boyacá refleja la percepción positiva que tienen los viajeros sobre la experiencia turística en el departamento.

Los visitantes destacan la arquitectura colonial de muchos de sus pueblos, caracterizada por fachadas blancas, balcones de madera y calles empedradas, que conservan gran parte de su identidad histórica.

Además, la región ofrece una combinación de turismo cultural, gastronómico y natural que atrae a viajeros de diferentes perfiles.

Desde caminatas por paisajes montañosos hasta recorridos por plazas históricas y mercados locales, Boyacá se ha consolidado como uno de los destinos favoritos para quienes buscan tranquilidad y contacto con la tradición colombiana.

La gastronomía local también juega un papel clave en la experiencia del visitante. Platos típicos como el cocido boyacense, las arepas de maíz o los dulces tradicionales forman parte de la oferta culinaria que muchos turistas destacan en sus reseñas.

Las regiones más acogedoras de Colombia en los Traveller Review Awards 2026

El ranking presentado por Booking.com también incluyó otros departamentos colombianos que sobresalieron por su hospitalidad. El top 5 de las regiones más acogedoras del país quedó conformado por:

Boyacá Caldas Quindío Cundinamarca San Andrés y Providencia

Estos destinos comparten características que los viajeros valoran: trato cercano, experiencias auténticas y una amplia oferta de alojamiento que prioriza la atención personalizada.

A nivel internacional, los Traveller Review Awards 2026 también destacaron regiones de diferentes continentes donde la hospitalidad forma parte esencial de la experiencia turística.

Entre ellas aparecen lugares como Hidalgo en México, Newfoundland and Labrador en Canadá, Navarra en España, Idaho en EE.UU. y Himachal Pradesh en India, entre otros.

Estos destinos comparten un elemento en común: comunidades que hacen del trato amable y la atención al visitante una parte esencial de su identidad.

En el caso de Colombia, el reconocimiento obtenido por Boyacá refuerza su posición como uno de los departamentos más atractivos para el turismo cultural y rural.

Además, evidencia cómo la hospitalidad local continúa siendo uno de los principales valores que los viajeros destacan al recorrer el país.