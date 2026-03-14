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Luto en la música: falleció reconocido guitarrista de la banda Motörhead

El músico galés, integrante histórico de Motörhead y uno de los colaboradores más cercanos de Lemmy Kilmister, falleció a los 64 años tras complicaciones de salud

Phil Campbell de Motorhead
FOTO: AFP

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
08:53 p. m.
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La escena del heavy metal internacional está de luto tras confirmarse la muerte de Phil Campbell, guitarrista histórico de la banda británica Motörhead.

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El artista, de 64 años, falleció después de enfrentar complicaciones médicas que lo llevaron a permanecer en cuidados intensivos luego de una compleja operación, según informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales.

En el mensaje, sus familiares señalaron que el músico murió de manera pacífica tras una “larga y valiente lucha” médica. También lo recordaron como un hombre dedicado a su familia: esposo, padre y abuelo cariñoso, conocido afectuosamente como “Bampi”.

Trayectoria de Phil Campbell en Motörhead

Nacido el 7 de mayo de 1961 en Gales, Campbell comenzó a tocar guitarra desde joven. Su talento lo llevó a abrirse paso en la escena del heavy metal británico hasta que, en 1984, se integró a Motörhead.

Dentro de la agrupación fundada en 1975 por Lemmy Kilmister, Campbell se convirtió en uno de los miembros más duraderos y representativos del grupo. Durante más de tres décadas participó en la grabación de 16 álbumes de estudio, contribuyendo a consolidar el sonido característico de la banda en trabajos emblemáticos como Orgasmatron, Inferno y The Wörld Is Yours.

Su permanencia en el grupo se extendió hasta 2015, año en que la banda se disolvió tras la muerte de Lemmy Kilmister, figura central en la historia del rock and roll y del heavy metal.

Su carrera después de la disolución de Motörhead

Tras el final de Motörhead, Campbell decidió continuar activo en la música. Para ello formó el proyecto Phil Campbell and the Bastard Sons junto a tres de sus hijos, con quienes siguió presentándose en escenarios y festivales de rock.

La muerte de Campbell marca el final de la carrera de uno de los instrumentistas más influyentes asociados al sonido del heavy metal. En redes sociales, seguidores de distintas partes del mundo han recordado su aporte musical.

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