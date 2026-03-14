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Santa Fe dejó escapar el triunfo ante Alianza en 'El Campín': así quedó en la tabla

Independiente Santa Fe se dejó empatar sobre el final del compromiso y sigue lejos de la zona de clasificación.

FOTO: Santa Fe

Noticias RCN

marzo 14 de 2026
10:36 p. m.
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Independiente Santa Fe nuevamente volvió a sembrar dudas en su hinchada tras dejar escapar un triunfo que parecía cantando en el estadio 'El Campín' de Bogotá. En esta oportunidad, Alianza FC logró quedarse con un empate en los minutos finales del juego.

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El cuadro 'Cardenal' logró ponerse en ventaja desde los primeros minutos tras una accidentada jugada de Ómar Fernández Frasica en donde pudo marcar luego de una serie de rebotes. Sin embargo, no hubo muchas más oportunidades de ampliar la ventaja.

Con el paso de los minutos, Santa Fe se fue metiendo atrás y Alianza comenzó a acercarse al empate, considerando que es un equipo que juega con el riesgo de estar cayendo en la tabla del descenso. Tras la insistencia, llegó la recompensa.

Al minuto 72, Yeiner Stiwar Londoño logró meterse al área y tras un par de regates, terminó marcando un golazo con un tiro colocado que dejó sin opciones al portero local. Este tanto sería definitivo en el marcador, dejando un 1-1 con sabor a derrota para el 'León'.

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay

Este empate de Santa Fe en casa los deja alejados de la zona de clasificación con apenas 11 puntos en la casilla 14 de la tabla, lo que lleva a los hinchas a reclamar, cuando faltan pocos días para que inicie la Copa Libertadores de América.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay

  1. Atlético Nacional — 24
  2. Once Caldas — 22
  3. Pasto — 21
  4. Internacional de Bogotá — 20
  5. Bucaramanga — 18
  6. América — 16
  7. Junior — 16
  8. Tolima — 15
  9. Deportivo Cali — 15
  10. Millonarios — 14
  11. Llaneros — 14
  12. Fortaleza — 14
  13. Águilas Doradas — 12
  14. Santa Fe — 11
  15. Jaguares — 10
  16. Medellín — 7
  17. Boyacá Chicó — 7
  18. Cúcuta — 6
  19. Alianza — 5
  20. Deportivo Pereira — 4
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