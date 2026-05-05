CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 5 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
04:09 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Tragedia en mina de Cundinamarca, nueve personas fallecieron tras un fuerte estallido. Otros seis trabajadores fueron rescatados.
  • Medical, en Bogotá, cerró cuatro sedes por el no pago de millonarias deudas por parte de las EPS. Entre los mayores deudores está la misma adres y la intervenida Nueva EPS.
  • Indignación en Medellín luego del brutal ataque a una trabajadora de un hotel porque la mujer se negó a ingresar a la habitación del turista.
  • Un comerciante fue asesinado por un sicario que huyó en una motocicleta que lo esperaba, en la fuga dispararon al aire y un cable de alta tensión les cayó encima. Uno de los criminales murió y el otro fue capturado.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 4 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 6:00 a.m. / martes 5 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 4 de mayo de 2026

Otras Noticias

Diomedes Díaz

Hija de Diomedes Díaz alerta por daños en la tumba del 'cacique': así luce

Tumba de Diomedes Díaz preocupa a su familia en Valledupar. Su hija se pronunció.

Educación

Ya hay fecha oficial para las vacaciones de mitad de año en colegios públicos 2026

Dieron a conocer fechas oficiales en la que los estudiantes tendrán vacaciones de mitad de año.

Regiotram

Bogotá queda fuera de la cofinanciación del Regiotram del Norte tras nuevo Conpes

Bogotá

Clínica Medical cierra sedes en Bogotá por millonarias deudas: esto dijo el gerente

Extradición

Jhon Viáfara describió su paso por la cárcel y reveló que vio al diablo