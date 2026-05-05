Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 5 de mayo de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
mayo 05 de 2026
04:09 p. m.
04:09 p. m.
- Tragedia en mina de Cundinamarca, nueve personas fallecieron tras un fuerte estallido. Otros seis trabajadores fueron rescatados.
- Medical, en Bogotá, cerró cuatro sedes por el no pago de millonarias deudas por parte de las EPS. Entre los mayores deudores está la misma adres y la intervenida Nueva EPS.
- Indignación en Medellín luego del brutal ataque a una trabajadora de un hotel porque la mujer se negó a ingresar a la habitación del turista.
- Un comerciante fue asesinado por un sicario que huyó en una motocicleta que lo esperaba, en la fuga dispararon al aire y un cable de alta tensión les cayó encima. Uno de los criminales murió y el otro fue capturado.