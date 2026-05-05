Jhon Viáfara describió su paso por la cárcel y reveló que vio al diablo

El testimonio de Jhon Viáfara sobre la cárcel en Estados Unidos generó impacto tras revelar que, durante su condena, llegó a sentir que “el diablo se paseaba día y noche”. El exfutbolista habló de su experiencia luego de recuperar la libertad en febrero de 2026.

Viáfara fue extraditado en 2020 y condenado por narcotráfico a más de 11 años de prisión en Texas.

El diablo se paseaba día y noche. Había momentos en los que la mente se te iba, en los que pensabas que no ibas a salir de ahí. Fue una prueba muy dura, no solo física sino mental, porque uno está lejos de su familia, lejos de todo

¿Qué dijo Jhon Viáfara sobre su experiencia en la cárcel?

En una entrevista con el pódcast Chao con gol, Jhon Viáfara relató los momentos más difíciles de su paso por centros penitenciarios en Estados Unidos. Aseguró que enfrentó situaciones de presión constante, miedo y episodios que lo marcaron a nivel mental.

Hubo una prisión en Wisconsin donde había mucho racismo, eran puros blancos, pero me tocó acomodarme. Allá paleé mucha nieve, era una prisión muy grande. Duré un año ahí. Y en verano, era limpiando la maleza, con ese calor; son experiencias.

El exjugador explicó que, en medio de ese contexto, recurrió a la oración como una forma de sobrellevar la situación. Según contó, el apoyo espiritual de su familia y de personas cercanas fue clave para mantenerse firme durante su condena.

Nunca me sentí solo. Donde yo estuve el diablo se paseaba día y noche, lo vi en todas las figuras y formas, lo miraba a diario, y comienzo a orar: Dios, ayúdame. Se siente el miedo por la presión

También relató que pasó por diferentes cárceles. En una de ellas, ubicada en Wisconsin, aseguró haber vivido episodios de racismo, mientras realizaba trabajos físicos como remover nieve en invierno y labores de mantenimiento en verano.

¿Cómo fue la vida de Viáfara en prisión y qué sigue ahora?

Viáfara explicó que inicialmente estuvo en un centro de menor seguridad, pero luego fue trasladado a una prisión federal con condiciones más estrictas. Allí, dijo, el ambiente era más tenso y exigente.

En ese lugar, contó que recibió el respaldo de otros internos, lo que le permitió adaptarse. Permaneció cerca de un año en ese centro, en lo que describió como una experiencia difícil tanto física como emocionalmente.

Tras cumplir parte de su condena, obtuvo la libertad anticipada en febrero de 2026 por buen comportamiento. Desde entonces, ha iniciado un proceso de adaptación a la vida fuera de prisión.

El exfutbolista aseguró que no ha sido fácil retomar su rutina y enfrentar nuevamente la exposición pública, aunque destacó el respaldo de su familia como un factor determinante.

No es fácil, ya llevo dos meses desde mi libertad, fue un proceso lento porque no es fácil darse al público porque uno viene con el chip, poco a poco, ha sido bueno y el apoyo y la aceptación de la gente, el apoyo de mi familia ha sido fundamental. Todavía me cuesta estar con tanta gente, puntualizó.

El testimonio de Jhon Viáfara sobre la cárcel en Estados Unidos abre una nueva etapa en su vida, marcada por la reconstrucción personal tras años de condena.