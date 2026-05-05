Clínica Medical cierra sedes en Bogotá por millonarias deudas: esto dijo el gerente

La crisis del sistema de salud en Colombia suma un nuevo episodio tras el anuncio del cierre de varias sedes de la Clínica Medical en Bogotá. En menos de 24 horas, se confirmó la suspensión de servicios en cuatro puntos clave de atención, una decisión atribuida a graves problemas financieros derivados de deudas acumuladas por parte de aseguradores.

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De acuerdo con el comunicado interno emitido el 4 de mayo de 2026, la institución señaló que las dificultades en el flujo de recursos y la creciente cartera pendiente obligaron a adoptar medidas operativas drásticas. En concreto, desde el 5 de mayo se suspende la prestación de servicios en las sedes Santa Juliana, Norte, Américas y Toberín.

¿Por qué cerró sedes la Clínica Medical en Bogotá?

La razón principal del cierre radica en una deuda que asciende a 300 mil millones de pesos, según confirmó la gerencia de la clínica. El gerente de la institución explicó que los pagos por parte de las EPS han sido cada vez menos frecuentes y parciales, lo que ha generado un desbalance financiero insostenible.

En sus declaraciones, calificó la situación como una “crónica de una muerte anunciada”, al señalar que la cartera creció hasta niveles inmanejables. Entre los mayores deudores mencionados se encuentran entidades como Nueva EPS, Famisanar, ADRES y otras aseguradoras, todas con obligaciones significativas pendientes.

Este contexto ha llevado a que la clínica, que operaba al 40% de su capacidad, no pueda continuar sosteniendo su funcionamiento en varias sedes, afectando directamente la continuidad en la atención de miles de pacientes.

¿Qué pasará con los pacientes tras el cierre de servicios?

El impacto inmediato se evidencia en la incertidumbre de los usuarios. Pacientes que acudieron a citas, terapias o consultas externas en sedes como Américas se encontraron con el cierre y sin información previa clara. En muchos casos, se les permite el ingreso únicamente para gestionar remisiones hacia otras instituciones, proceso que dependerá de sus respectivas EPS o del SOAT.

La sede Kennedy permanece como la única en operación, pero con limitaciones importantes: solo presta servicios de urgencias. Allí ya no se realizarán cirugías ambulatorias ni procedimientos complejos, debido al cierre de unidades clave como cuidados intensivos, cuidados intermedios, hemodinamia y diálisis.

Las cifras reflejan la magnitud del problema: cerca de 8.000 pacientes dejarán de recibir atención regular y se suspenderán al menos 1.000 cirugías ambulatorias. Además, hay casos de usuarios con incapacidades médicas próximas a vencer, quienes no tienen claridad sobre cómo proceder.

El comunicado también indica que el área de talento humano evaluará individualmente la situación de los empleados, lo que anticipa un impacto laboral significativo. La institución afirmó que en los próximos seis meses se analizará si el cierre será definitivo o si existe posibilidad de reapertura, conforme a la normativa vigente.