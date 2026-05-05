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Ya hay fecha oficial para las vacaciones de mitad de año en colegios públicos 2026

Dieron a conocer fechas oficiales en la que los estudiantes tendrán vacaciones de mitad de año.

Ya hay fecha oficial para las vacaciones de mitad de año en colegios públicos 2026
Foto: Archivo RCN

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
04:00 p. m.
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Vacaciones de mitad de año 2026 en Colombia: conozca las fechas oficiales para colegios públicos y planifique con tiempo viajes y actividades familiares.

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Las familias en Colombia ya pueden comenzar a organizar el cierre del año escolar. Definieron el calendario oficial para 2026, incluyendo las esperadas vacaciones de fin de año en los colegios públicos, un periodo clave para el descanso de estudiantes y la planificación familiar.

Aunque las fechas pueden variar levemente según cada región, existen lineamientos generales establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, que orientan el calendario académico en todo el país.

Fechas oficiales de vacaciones de fin de año en colegios públicos

De acuerdo con el calendario académico, las vacaciones de fin de año para los colegios públicos en Colombia iniciarán el 30 de noviembre de 2026 y se extenderán hasta el 11 de enero de 2027, completando cerca de seis semanas de descanso para los estudiantes.

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Este periodo marca el cierre del año lectivo y es uno de los más largos del calendario escolar. Durante estas semanas, las instituciones educativas suspenden actividades académicas, permitiendo a los estudiantes recargar energías antes del inicio del nuevo ciclo.

En el caso de Bogotá, la Alcaldía de Bogotá mantiene estas mismas fechas dentro de su cronograma oficial, por lo que aplican para los colegios públicos del distrito.

¿Cómo se organiza el calendario escolar en Colombia?

El calendario escolar en Colombia está regulado por normativas como la “Circular 043 de 2025” y la “Resolución 2433 de 2025”, que establecen la distribución del año académico. En total, los estudiantes deben cumplir 40 semanas de clases y cuentan con 12 semanas de receso, repartidas en distintos momentos.

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Además de las vacaciones de fin de año, los estudiantes tienen otros periodos de descanso como la Semana Santa, el receso de mitad de año —que en 2026 será del 22 de junio al 6 de julio— y la semana de receso en octubre.

Estas pausas no solo permiten el descanso, sino que también facilitan la organización de viajes, actividades familiares o tiempos en casa. Por eso, conocer las fechas con anticipación se convierte en una herramienta clave para miles de hogares en el país.

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