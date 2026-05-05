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Bogotá queda fuera de la cofinanciación del Regiotram del Norte tras nuevo Conpes

El nuevo esquema fija el proyecto en $17,36 billones y asigna el 81,6% a la Nación, mientras el Distrito advierte riesgos y falta de concertación.

Regiotram del Norte
FOTO: Gobernación de Cundinamarca

Noticias RCN

mayo 05 de 2026
03:53 p. m.
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La redefinición del esquema financiero del Regiotram del Norte mediante el Conpes 4190 desató una nueva controversia institucional. El documento establece que la Nación asumirá cerca del 81,6% del costo total del proyecto, pero excluye a Bogotá del esquema de cofinanciación.

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Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá reaccionaron tras la decisión. El secretario general del Distrito, Miguel Silva Moyano, aseguró que los tomaron por sorpresa y que ningún equipo técnico fue consultado. Según el funcionario, excluir a Bogotá no resuelve las falencias técnicas previamente discutidas, sino que incrementa los riesgos del proyecto.

El nuevo modelo financiero fija el costo del Regiotram del Norte en $17,36 billones a precios constantes de 2024. De ese total, la Nación aportará $14,17 billones, mientras que Cundinamarca y la Empresa Férrea Regional asumirán $3,19 billones, equivalentes al 18,4%. Esta redistribución elimina la participación económica del Distrito, que había manifestado su disposición de aportar cerca de $2,3 billones.

¿Por qué Bogotá quedó fuera de la cofinanciación del Regiotram del Norte?

De acuerdo con las declaraciones oficiales del Distrito, la exclusión se produjo sin concertación previa y en medio de discusiones técnicas sobre el trazado del proyecto dentro de la ciudad. La administración distrital había planteado la necesidad de ajustes en la integración con el sistema de transporte urbano y en el recorrido por corredores como la carrera 9a y la avenida NQS.

El secretario Silva sostuvo que la decisión contenida en el Conpes 4190 no acelera la ejecución del proyecto, sino que podría aumentar su complejidad técnica.

¿Qué es el Regiotram del Norte y cómo será su operación?

El Regiotram del Norte, también conocido como Tren de Zipaquirá, es un sistema férreo eléctrico de aproximadamente 49 kilómetros que conectará Bogotá con los municipios de Chía, Cajicá y Zipaquirá. El proyecto contempla 17 estaciones, de las cuales 10 estarán en Bogotá y siete en Cundinamarca.

La financiación se ejecutará mediante vigencias futuras entre 2026 y 2040. Los aportes de la Nación se proyectan entre 2027 y 2039, mientras que los recursos de Cundinamarca se distribuirán a lo largo de todo el periodo.

La fase de preconstrucción está prevista para iniciar en 2027 y la entrada en operación del sistema se estima para 2034, con un plazo de siete años desde la firma del acta de inicio con el concesionario.

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