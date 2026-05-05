Hija de Diomedes Díaz alerta por daños en la tumba del 'cacique': así luce

La hija de Diomedes Díaz hizo un fuerte llamado público al cuidado de la tumba de su padre en Valledupar. Lily Díaz pidió a los visitantes cuidar el lugar ante los daños registrados en los últimos días en el Festival de Vallenato.

El mensaje fue publicado a través de sus redes sociales, donde expresó preocupación por el comportamiento de algunos asistentes.

¿Qué dijo la hija de Diomedes Díaz sobre la tumba?

Lily Díaz aseguró que la tumba del ‘Cacique de La Junta’, ubicada en el cementerio Jardines de Ecce Homo, ha sido afectada por conductas inapropiadas de visitantes durante la temporada del festival.

En un video difundido en sus historias de Instagram, la hija del cantante hizo un llamado directo a los seguidores del artista para que actúen con respeto.

Quiero que tengamos sentido de pertenencia. Muchas personas se sientan, se suben, dañan la tumba y nosotros, los hermanos Díaz, tratamos de mantenerla lo más hermosa posible para que cuando ustedes lleguen la encuentren en buen estado, dijo.

Según explicó, la familia Díaz realiza esfuerzos constantes para mantener el lugar en buenas condiciones, con el objetivo de que quienes lo visiten lo encuentren en buen estado.

El mensaje surge en un momento de alta afluencia de público en los recientes días en Valledupar, donde cientos de seguidores visitaron este sitio como parte de las actividades del Festival Vallenato.

Llamado a cuidar la tumba de Diomedes Díaz

Desde el fallecimiento del artista el 22 de diciembre de 2013, la tumba de Diomedes Díaz se ha convertido en un punto de encuentro para sus seguidores, conocidos como ‘diomedistas’.

El constante flujo de visitantes, especialmente en eventos masivos, ha generado desgaste en la infraestructura del lugar. Por eso, la familia ha insistido en la necesidad de preservar el sitio.

Para sus allegados, mantener la tumba en buen estado no solo es una tarea de mantenimiento, sino un acto de respeto hacia la memoria de uno de los artistas más influyentes del vallenato en Colombia.

El llamado de Lily Díaz busca generar conciencia entre los visitantes para evitar daños y garantizar que el espacio se conserve adecuadamente.