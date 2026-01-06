Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / martes 6 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 06 de 2026
07:41 p. m.
- Ofrecen $100 millones de recompensa por información sobre los asesinos de dos policías en Caquetá
- La interrupción del juez a Nicolás Maduro durante su primer cara a cara con la justicia de EE.UU.
- ¿Qué hay detrás de los disparos contra cerca del Palacio de Miraflores en Caracas, Venezuela?