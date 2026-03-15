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Mapa interactivo de la primera línea del Metro de Bogotá: vea accesos, conexiones y ubicación de cada parada

La herramienta digital de la Empresa Metro de Bogotá permite explorar cada una de las 16 estaciones de la megaobra de movilidad.

Metro de Bogotá
FOTO: @MetroBogota

Noticias RCN

marzo 15 de 2026
07:30 a. m.
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La Empresa Metro de Bogotá (EMB) habilitó un mapa interactivo de la Línea 1 del Metro de Bogotá que permite a los ciudadanos consultar la ubicación de las 16 estaciones, sus accesos y las conexiones con el sistema de transporte de la capital. La herramienta reúne información visual y datos básicos de cada parada del trazado, con el objetivo de facilitar la comprensión de cómo funcionará el sistema cuando entre en operación.

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De acuerdo con la información oficial del Distrito, el recurso digital permite revisar estación por estación la ubicación de los edificios de acceso, la relación con el viaducto y la conexión con el entorno urbano. Con esta visualización, los usuarios pueden entender con mayor detalle la distribución del proyecto, más allá de los planos generales que se habían presentado previamente.

Qué muestra el mapa interactivo del Metro de Bogotá

El mapa permite identificar cómo estarán distribuidas las 16 estaciones de la Línea 1 del Metro, así como los 28 edificios de acceso previstos para el sistema. Estas infraestructuras se ubicarán en su mayoría en edificaciones laterales conectadas mediante pasarelas al viaducto del metro.

Según la información divulgada por la ciudad, 12 estaciones estarán ubicadas en edificios laterales, mientras que cuatro tendrán accesos más convencionales tipo mezzanine desde el espacio público. Este modelo busca evitar la reducción del espacio público, ya que las estaciones se construirán sobre terrenos de origen privado.

La herramienta también muestra cómo el viaducto, los accesos y las plataformas de embarque se integrarán con el entorno urbano a lo largo del trazado del metro, un elemento clave para entender el impacto del proyecto en distintos sectores de Bogotá.

Integración con Transmilenio y características de las estaciones

La información oficial señala que ocho estaciones tendrán integración directa con Transmilenio, mientras que dos estarán conectadas por proximidad. Otras seis estaciones no tendrán conexión física con el Sistema Integrado de Transporte, aunque sí contarán con integración tarifaria, lo que permitirá realizar transbordos con el mismo sistema de pago.

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El diseño de las estaciones incluye arquitectura bioclimática, lo que significa que no requerirán aire acondicionado ni ventilación mecánica. Esta decisión busca reducir los costos de operación del sistema y mejorar la eficiencia energética del metro.

Además, las estaciones serán espacios abiertos y con visibilidad desde el exterior, con estructuras ligeras y transparentes. De acuerdo con el proyecto, esta configuración pretende mejorar la sensación de seguridad de los usuarios y facilitar la circulación de pasajeros dentro de las instalaciones.

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