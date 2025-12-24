Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / miércoles 24 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 24 de 2025
04:09 p. m.
04:09 p. m.
- La felicidad de la Navidad ya se vive en varios países. La magia ya se expandió por varios países de Asia. Europa, África y América se preparan.
- Los colombianos hacen compras de última hora antes de recibir la Navidad.
- Viajeros se movilizan para pasar Navidad en familia, en las diferentes ciudades del país.