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Sicario secuestró un bus escolar con 20 niños a bordo en medio de persecución en Cali

La Personería de Cali advirtió sobre el impacto psicológico que esta situación puede tener en los estudiantes.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
05:47 p. m.
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Un hecho de violencia e inseguridad sacudió a Cali este viernes, cuando un sicario que huía de las autoridades tras asesinar a un hombre en zona rural secuestró durante varios minutos una ruta escolar con al menos 20 niños a bordo.

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El episodio ocurrió en el corregimiento de La Guitrera y derivó en un megaoperativo de la fuerza pública.

Ataque en zona rural y huida desesperada

Según las autoridades, dos hombres en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra dos personas dentro de una finca. Uno de ellos murió en el lugar y otro resultó gravemente herido.

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En medio de la persecución, uno de los atacantes abordó un bus escolar y obligó al conductor a desviarse de la ruta habitual para evadir a la policía. El vehículo fue ubicado en el sector de Siloé, pero el delincuente logró escapar.

Impacto en los menores y alerta institucional

La institución educativa La Freinet confirmó que el agresor obligó a modificar el trayecto durante algunos minutos antes de descender del vehículo, tras lo cual la ruta continuó con normalidad.

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Sin embargo, la Personería de Cali advirtió sobre el impacto psicológico que esta situación puede tener en los estudiantes, quienes vivieron momentos de tensión y miedo al verse expuestos a la intimidación de un presunto sicario.

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