Sicario secuestró un bus escolar con 20 niños a bordo en medio de persecución en Cali

Un hecho de violencia e inseguridad sacudió a Cali este viernes, cuando un sicario que huía de las autoridades tras asesinar a un hombre en zona rural secuestró durante varios minutos una ruta escolar con al menos 20 niños a bordo.

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El episodio ocurrió en el corregimiento de La Guitrera y derivó en un megaoperativo de la fuerza pública.

Ataque en zona rural y huida desesperada

Según las autoridades, dos hombres en motocicleta dispararon en repetidas ocasiones contra dos personas dentro de una finca. Uno de ellos murió en el lugar y otro resultó gravemente herido.

En medio de la persecución, uno de los atacantes abordó un bus escolar y obligó al conductor a desviarse de la ruta habitual para evadir a la policía. El vehículo fue ubicado en el sector de Siloé, pero el delincuente logró escapar.

Impacto en los menores y alerta institucional

La institución educativa La Freinet confirmó que el agresor obligó a modificar el trayecto durante algunos minutos antes de descender del vehículo, tras lo cual la ruta continuó con normalidad.

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Sin embargo, la Personería de Cali advirtió sobre el impacto psicológico que esta situación puede tener en los estudiantes, quienes vivieron momentos de tensión y miedo al verse expuestos a la intimidación de un presunto sicario.