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Super Astro Sol: ya hay número y signo ganador hoy 11 de abril de 2026

Varios de los participantes se encuentran celebrando tras el sorteo del Super Astro Sol de este 11 de abril. Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Sol y Freepik.

Noticias RCN

abril 11 de 2026
02:05 p. m.
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Hay juegos que se parecen más a un cálculo que a una simple apuesta. El Super Astro Sol tiene algo de eso: durante el día se plantean múltiples combinaciones, pero solo una logra resolver la ecuación completa.

Este 11 de abril de 2026, el sorteo dejó justamente ese resultado final. Cada jugador, sin darse cuenta, participa en ese ejercicio. Elige cifras, suma intuición, incorpora un signo zodiacal y arma su propia “fórmula”. Sin embargo, ninguna está completa hasta que aparece la combinación oficial.

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¿Será que usted fue uno de los ganadores de este 11 de abril de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Sol hoy 11 de abril de 2026

A las 4:00 de la tarde de este 11 de abril de 2026, comenzó a revelarse el número y signo ganador en el último sorteo del Super Astro Sol.

La presentadora del sorteo fue mostrando las balotas y quedó claro que la combinación que permitió celebrar fue la siguiente:

  • Número: 0878
  • Signo: Aries.

Un resultado que valida o descarta cada jugada en el Super Astro Sol

Una vez se conoce la combinación, todas las apuestas pasan por el mismo filtro: comprobar si coinciden o no con la fórmula final. No hay interpretaciones intermedias, solo resultados claros.

Algunas jugadas logran aproximarse, otras coinciden en una parte del resultado, pero solo las que cumplen con número y signo alcanzan el acierto total.

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El signo zodiacal, en este caso, actúa como una variable indispensable. Sin él, la ecuación no está completa, y por eso su coincidencia es clave dentro del juego.

Con el resultado del 11 de abril de 2026 ya definido, el ejercicio del día queda resuelto. Pero, como ocurre en cada jornada, una nueva ecuación empieza a formarse para el siguiente sorteo, con otras cifras, otro signo y otra oportunidad de acertar.

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