Artemis II: todo sobre el histórico viaje a la Luna en la cápsula Orión

Después de 9 días, 1 hora y 32 minutos en el espacio, la misión Artemis II concluyó exitosamente el 10 de abril con el amerizaje de la cápsula Orión en el Océano Pacífico.

RELACIONADO La primera imagen de los astronautas de la misión Artemis II después de volver a la Tierra

Los cuatro tripulantes —Ray Swissman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen— regresaron sanos y salvos, marcando el retorno de humanos desde las cercanías lunares por primera vez en más de cinco décadas.

La travesía incluyó pruebas críticas de resistencia de los equipos y de la nave Orion, además de la exploración del lado oscuro de la Luna.

RELACIONADO Destapan cómo está siendo la realidad de Venezuela tres meses después de la caída de Maduro

A bordo viajaron la primera mujer, el primer afroamericano y el primer astronauta no estadounidense en alcanzar esta distancia desde la Tierra, convirtiendo la misión en un hito histórico.

Una travesía marcada por hazañas técnicas

El viaje comenzó con una órbita terrestre de 24 horas para verificar los sistemas de la cápsula. Posteriormente, un encendido de 5 minutos y 50 segundos del motor principal corrigió la trayectoria hacia la Luna, alcanzando velocidades superiores a 27,000 km/h. El sexto día, la nave llegó al satélite natural y durante 41 minutos perdió comunicación con la Tierra al ingresar en el lado oscuro lunar.

RELACIONADO VIDEO registró la salida de los astronautas de la nave que los llevó a la Luna

En el regreso, los astronautas presenciaron un eclipse solar total y enfrentaron temperaturas superiores a 2,000 grados Celsius gracias al escudo térmico de Orion.

A 122,000 metros de la superficie terrestre, soportaron 3.9 gravedades y seis minutos de silencio radial debido a la burbuja de plasma. Finalmente, los 11 paracaídas desplegados redujeron la velocidad de 493 km/h a 32 km/h antes del amerizaje.

Talento colombiano en la recuperación

El operativo de rescate estuvo liderado por Liliana Villarreal, cartagenera y Directora de Aterrizaje y Recuperación de Artemis II. “Nací en Colombia. Tenía 10 años cuando nos mudamos a Estados Unidos, pero cuando tenía 7 mi familia me llevó al centro de visitantes y ahí conocí el programa Apollo”, relató. Villarreal destacó el esfuerzo de su equipo y aseguró que el programa Artemis inspirará a nuevas generaciones.

Otros colombianos también participaron en la misión: Iván Ramírez Atehortúa, ingeniero mecánico en Boeing Houston; Haylen Pollock, ingeniera vinculada a la agencia espacial alemana; y una especialista en sistemas de soporte vital.

Además, viajó un quinto ocupante simbólico: RISE, un peluche diseñado por un niño de 8 años, que sirvió como indicador de gravedad cero y se convirtió en emblema de la misión.