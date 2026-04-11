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Captados en cámaras: barristas de Pereira y Once Caldas protagonizaron violenta pelea

Barristas captados en cámaras: así fue la violenta riña en el clásico cafetero.

fotos barristas once caldas pereira pelea
Foto: X Alfonso Hernández y Barras Bravas Colombia FB

Noticias RCN

abril 11 de 2026
05:11 p. m.
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Un nuevo episodio de violencia en el fútbol colombiano quedó registrado en video durante el clásico del Eje Cafetero entre Deportivo Pereira y Once Caldas.

Las imágenes, grabadas desde la tribuna, muestran enfrentamientos con armas blancas que obligaron a suspender el partido en Yopal.

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Lo que debía ser un duelo clave por la fecha 16 de la Liga BetPlay terminó en caos. En el estadio Santiago de las Atalayas, en Yopal, aficionados de ambos equipos protagonizaron una riña que encendió las alarmas sobre la seguridad en los escenarios deportivos del país.


El incidente ocurrió en la tribuna donde fueron ubicadas las barras de Pereira y Once Caldas, separadas únicamente por vallas.


En medio de la tensión del partido, la confrontación escaló rápidamente hasta convertirse en una pelea abierta, con imágenes que evidencian el uso de armas blancas.

¿Qué pasó en la pelea entre barras de Pereira y Once Caldas?

Videos difundidos en redes sociales captaron el momento exacto en que varios hinchas se enfrentan con objetos cortopunzantes, mientras otros intentan huir del lugar.

Barristas Once Caldas y Pereira
Foto: La Patria

En uno de los registros más comentados, se observa a un individuo con un arma blanca muy cerca de un policía, sin que haya una reacción inmediata por parte de la autoridad.

Barrista Once Caldas contra Pereira
Foto tomadas: FB Barras Bravas Colombia
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Ante la gravedad de los hechos, el árbitro Alejandro Moncada ordenó suspender el partido de forma preventiva. La Policía intentó evacuar las tribunas, mientras los jugadores esperaban instrucciones sobre la continuidad del encuentro.

El contexto deportivo también aumentó la tensión: Pereira buscaba sumar puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras Once Caldas intentaba mantenerse dentro del grupo de los ocho.

Partido suspendido tras los disturbios entre barristas de Once Caldas y Pereira

Aunque inicialmente las autoridades indicaron que existían condiciones para retomar el compromiso y disputar los minutos restantes, la decisión no fue inmediata. La falta de consenso entre los equipos influyó en el desenlace.

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Mientras Deportivo Pereira estaba dispuesto a continuar, Once Caldas expresó su desacuerdo, argumentando posibles heridos en las tribunas, el ambiente hostil y condiciones de visibilidad limitadas por la iluminación del estadio.

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