Nelson Velásquez se pronunció tras polémica fiesta en cárcel de Itagüí

El cantante vallenato Nelson Velásquez se pronunció luego del escándalo por su presentación en la cárcel La Paz de Itagüí, un evento que desató cuestionamientos por los lujos y privilegios dentro del centro penitenciario.

El caso sigue generando repercusiones en Colombia. Tras la difusión de videos que evidencian una fiesta dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, el nombre de Nelson Velásquez quedó en el centro del debate público. Su participación musical en el evento ha sido duramente criticada, especialmente por el contexto en el que se desarrolló la celebración.

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Aunque no emitió un comunicado directo sobre la polémica, el artista publicó en sus redes sociales un mensaje en el que afirmó:

Seguimos, de la mano de Dios, trabajando con entrega y convicción, mencionó el artista.

La frase fue interpretada por muchos como una respuesta indirecta ante la controversia.

¿Qué pasó en el concierto de Nelson Velásquez en la cárcel?

La presentación del cantante hizo parte de una parranda vallenata organizada al interior del penal, presuntamente para celebrar el cumpleaños de uno de los cabecillas recluidos.

Según los reportes conocidos, el evento incluyó logística de alto nivel, ingreso de vehículos de lujo y la participación de invitados externos.

El costo de la fiesta, que habría alcanzado cifras cercanas a los 500 millones de pesos, encendió las alarmas sobre el control dentro del centro penitenciario.

Además, se registró la incautación de bebidas alcohólicas y equipos poco comunes en una cárcel, como hornos y estructuras para asados.

Estos hechos han llevado a que sectores políticos y judiciales cuestionen la gestión del sistema carcelario, al considerar que existen condiciones de privilegio incompatibles con un establecimiento de máxima seguridad.

¿Qué consecuencias ha tenido el escándalo por concierto de Velásquez en la cárcel?

En Medellín se planteó la posibilidad de vetar al artista de eventos financiados con recursos públicos, lo que evidencia el alcance de la controversia.

El episodio también reabrió el debate sobre las condiciones en las cárceles del país. Mientras avanzan las investigaciones, la figura de Nelson Velásquez sigue siendo tema de discusión.