Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 11 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 11 de 2026
04:58 p. m.
04:58 p. m.
- La temporada de lluvias golpea con fuerza al país. Cinco departamentos reportan emergencias en las últimas horas y cerca de 15.000 familias lo han perdido prácticamente todo.
- Noticias RCN conoció la foto de la reseña de Foster Martinson, el presunto feminicida de Natalia Villalba. Permanece en la cárcel La Picota de Bogotá.
- Albaneses suplantan la identidad de colombianos para viajar a Europa, ese es el más reciente hallazgo de las autoridades migratorias que enciende las alarmas sobre el uso de documentos falsos.
- Ya se conoce el nombre del ministro de Agricultura designado por Abelardo de la Espriella. Se trata de Indalecio Dangond.