Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 10 de julio de 2026

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julio 10 de 2026
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  • En un voraz incendio en Quibdó murieron un niño de 5 años y su abuela de 65. Las llamas consumieron en minutos al menos 30 viviendas. Se investigan las causas de la conflagración.
  • Encadenadas en la sede de la intervenida EPS Emssanar en Cali, permanece un grupo de mujeres que exigen medicamentos, citas médicas e insumos para sus hijos con enfermedades huérfanas.
  • El juramento presidencial en guarnición militar genera diversas posiciones. Se barajan cinco opciones: dos en Cundinamarca, dos en Cali y una en Popayán.
  • España enfrenta el incendio más letal de su historia reciente, 12 personas han muerto y 23 siguen desaparecidas por un incendio en una colina de Almeida.
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