Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 10 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 10 de 2026
03:04 p. m.
03:04 p. m.
- En un voraz incendio en Quibdó murieron un niño de 5 años y su abuela de 65. Las llamas consumieron en minutos al menos 30 viviendas. Se investigan las causas de la conflagración.
- Encadenadas en la sede de la intervenida EPS Emssanar en Cali, permanece un grupo de mujeres que exigen medicamentos, citas médicas e insumos para sus hijos con enfermedades huérfanas.
- El juramento presidencial en guarnición militar genera diversas posiciones. Se barajan cinco opciones: dos en Cundinamarca, dos en Cali y una en Popayán.
- España enfrenta el incendio más letal de su historia reciente, 12 personas han muerto y 23 siguen desaparecidas por un incendio en una colina de Almeida.