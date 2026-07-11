Familia de Adriana Manotas exige respuestas tras su muerte en clínica clandestina

Adriana Manotas falleció luego de practicarse un procedimiento estético en un centro clandestino ubicado en la localidad de Puente Aranda.

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Su familia clama por respuestas mientras las autoridades avanzan en la investigación y el alcalde Carlos Fernando Galán insiste en denunciar estas llamadas “clínicas de garaje”, apenas un día después de que la Fiscalía sellara 11 de estos lugares en recientes operativos.

Complicaciones en procedimiento

El procedimiento se realizó en el segundo piso de una vivienda sin publicidad ni habilitación oficial. En un video quedó registrado el momento en que Adriana, en estado crítico y descompensada, fue cargada por varias personas hasta un vehículo que la trasladó a una IPS en Kennedy.

Allí falleció pese a los esfuerzos médicos. La Secretaría de Salud confirmó que el sitio no estaba autorizado y que la persona que figuraba como propietaria no tenía acreditación profesional en salud.

Operativos y antecedentes

Funcionarios de la Secretaría de Salud, de Gobierno y la Dijín inspeccionaron el lugar, donde hallaron medicamentos vencidos y equipos sin registro.

El caso de Adriana ocurre dos meses después de la muerte de Yulisa Tolosa, también víctima de un procedimiento en un centro no autorizado. La Fiscalía había cerrado esta semana 11 establecimientos similares, en los que se encontraron graves irregularidades sanitarias.

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El cuerpo de Adriana fue trasladado desde la IPS Cruz Roja en Kennedy hasta Medicina Legal, donde se determinarán las causas de su muerte antes de ser entregado a sus familiares.