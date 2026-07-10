Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 10 de julio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
julio 10 de 2026
08:28 p. m.
08:28 p. m.
- Trece países, encabezados por Estados Unidos, llaman a respetar los resultados electorales en Colombia y piden a las autoridades garantizar una transición pacífica el 7 de agosto.
- Una mujer murió en un procedimiento estético practicado, según la Secretaría de Salud de Bogotá, en un centro clandestino.
- Varias mujeres se encadenaron en la puerta de la intervenida Emssanar EPS en Cali protestando porque hace meses niños con enfermedades graves no reciben tratamientos ni medicinas.
- La justicia ya fijó fecha para que Miguel Quintero, hermano del superintendente de Salud, Daniel Quintero, sea imputado por presunta corrupción.