CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / sábado 16 de mayo de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
06:01 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Presunto asesino de Freddy Santiago Guzmán va a audiencia ¿Cómo avanza el caso?
  • Cayó red de fabricación de drones para las disidencias de “Iván Mordisco”: utilizaban Internet satelital
  • Ambulancia fue descubierta transportando más de 200 kilos de cocaína en Neiva
  • Revelan video clave de Yulixa Toloza saliendo del centro estético: así fue sacada del lugar
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p. m. / viernes 15 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / viernes 15 de mayo de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / viernes 15 de mayo de 2026

Otras Noticias

Alex Saab

Venezuela confirma que Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos

Luego de pasar tres meses en el Helicoide fue entregado a las autoridades norteamericanas.

Luis Suárez

Luis Suárez marcó nuevo golazo y se quedó con el premio a máximo goleador en Portugal

El delantero colombiano se reportó con un nuevo gol en Sporting de Portugal y terminó siendo el máximo goleador de la liga portuguesa.

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia homenaje tras asesinato de coordinador de campaña en Meta

Redes sociales

Karen Sevillano y el gesto de Lina Tejeiro que le cambió la vida

Cuidado personal

¿Cuándo acudir al médico por un mareo? Estas son las alertas