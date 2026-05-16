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Karen Sevillano y el gesto de Lina Tejeiro que le cambió la vida

La influencer recordó sus inicios en redes sociales y recordó que Lina Tejeiro fue quien le dio el espaldarazo que trasformó su día a día.

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
04:59 p. m.
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Karen Sevillano es una de las creadoras de contenido más reconocidas de Colombia. Su viralidad en redes sociales y el haber ganado la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia la ha posicionado como una de las referentes en plataformas digitales.

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Sin embargo, su historia no ha sido fácil. En diálogo con Felipe Peña de Noticias RCN en el pódcast 'Se Siente Bien', la influencer recordó cómo fueron sus inicios, pero también la vida que tenía antes de que la fama llegara a su vida.

Comentó, entre otras cosas, cómo tuvo que salir adelante trabajando en el centro de Cali como comerciante, la infancia difícil creciendo en Cali y también cómo fue su lucha contra el racismo y el clasismo desde que era una niña.

Lina Tejeiro y el gesto con Karen Sevillano

En la entrevista, Karen recordó que cuando tomó la decisión de empezar a hacer videos en redes, uno de ellos llegó hasta Lina Tejeiro, quien para ese entonces en pleno 2020 dominaba en TikTok. Tomó el audio e hizo un lipsync que fue tan viral que llevó a que miles de personas comenzaran a seguirla.

"Ella me dijo que vio ese video y dijo 'la gente la tiene que conocer a ella'", comentó, recordando que cuando eso pasó, ella no tenía nada en su apartamento. "Me empezaron a pasar muchísimas cosas, me empezaron a escribir marcas".

Karen Sevillano: La Casa de los Famosos y su debut en televisión

Luego de que se volvió viral, apareció una oportunidad que la llevó a los hogares de los colombianos, la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde terminó ganándose 400 millones de pesos al proclamarse como ganadora.

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Además, en el Canal RCN tuvo la oportunidad de hacer su debut como presentadora de televisión al ser invitada junto a Vicky Berrío a presentar el 'After Show' en las siguientes temporadas de esta producción.

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