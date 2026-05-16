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Venezuela confirma que Alex Saab fue extraditado a los Estados Unidos

Luego de pasar tres meses en el Helicoide fue entregado a las autoridades norteamericanas.

Foto: AFP
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Noticias RCN

mayo 16 de 2026
05:49 p. m.
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El empresario colombo-venezolano y ex ministro de Industria y Producción del Gobierno de Nicolás Maduro, Alex Saab fue extraditado de Venezuela a los Estados Unidos este sábado (16/05/2026).

Así lo dio a conocer el Servicio de Identificación y Extranjería del país latino (SAIME): “El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela informa la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Naim Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026 en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Luego de tres meses en el Helicoide fue llevado a Fuerte Tiuna y entregado a las autoridades norteamericanas, que coordinaron su traslado hacia el sur de la Florida, en donde será presentado ante una corte Federal.

La nueva extradición de Saab fue concretada tras un operativo del que participaron el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Según el SAIME, “la medida de deportación fue adoptada tomando en consideración que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en la comisión de diversos delitos en los Estados Unidos de América, tal como es público, notorio y comunicacional”.

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