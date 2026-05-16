CANAL RCN
Deportes

Luis Suárez marcó nuevo golazo y se quedó con el premio a máximo goleador en Portugal

El delantero colombiano se reportó con un nuevo gol en Sporting de Portugal y terminó siendo el máximo goleador de la liga portuguesa.

Luis Javier Suárez máximo goleador
FOTO: @sportingcp

Noticias RCN

mayo 16 de 2026
05:26 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este sábado 16 de mayo, se jugó la última fecha de la Primeira Liga de Portugal donde Luis Javier Suárez fue protagonista, pues el delantero colombiano cerró con broche de oro marcando un nuevo gol, asegurando su premio como máximo anotar y clasificando al Sporting de Portugal a la Champions League.

Mala noticia para Luis Suárez y Richard Ríos en el fútbol portugués: ya es oficial
RELACIONADO

Mala noticia para Luis Suárez y Richard Ríos en el fútbol portugués: ya es oficial

Desde hace un par de semanas se había definido que el Porto era campeón, pero todavía estaba en disputa ese cupo a Champions. Lograron superar al Benfica en puntos, razón por la cual el equipo de Richard Ríos terminará en la Europa League (que también marcó gol en la jornada).

Los números de Luis Suárez en Portugal

Con el golazo de este sábado, el delantero samario llegó a 28 goles en 32 partidos disputados en la primera división de Portugal. Superó a Vangelis Pavlidis del Benfica, que terminó con 22 tantos en el curso y así se quedó con el galardón de máximo artillero.

Además, sumando los compromisos en Copa y Champions League, llegó a un total de 36 tantos en lo que va de temporada (40 contando los 4 goles a Venezuela en septiembre).

Por otro lado, la temporada no ha terminado. Este 24 de mayo, Sporting deberá enfrentarse a SC Uniao Torrense, en la gran final de la Copa de Portugal, por lo que podría ser el primer título oficial en la carrera del delantero de 28 años.

Los rumores alrededor de Luis Suárez

A la espera de que se juegue este último compromiso y el rendimiento que tenga Suárez en su primer Mundial con la Selección Colombia, hay varios equipos de las ligas más importantes de Europa que están tras su pista y podrían apostar por el fichaje.

De acuerdo a lo reportado por medios internacionales, hay equipos en la Premier League interesados en sus servicios, comenzando por clubes como Newcastle y Liverpool. Sin embargo, todavía son rumores y habrá que esperar a ver si hay un club que cumpla con las expectativas del Sporting.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Luis Díaz

Luis Díaz y su 'blooper' al levantar el título de Bundesliga con el Bayern Múnich

Millonarios

Fin del ciclo: jugador de Millonarios rompió el silencio y confirmó que se va del club

Luis Díaz

¡Nueva ASISTENCIA de Luis Díaz con el Bayern Múnich, en la Bundesliga! VIDEO de la jugada

Otras Noticias

Abelardo de la Espriella

Abelardo de la Espriella anuncia homenaje tras asesinato de coordinador de campaña en Meta

El candidato presidencial aseguró que las víctimas “solo cometieron el delito de luchar por la democracia” y responsabilizó a las disidencias de las Farc que operan en la región.

Italia

Conductor embiste a peatones en Italia y deja ocho heridos de gravedad

Las autoridades italianas investigan si el hecho ocurrido en Módena fue un accidente o un posible atentado.

Redes sociales

Karen Sevillano y el gesto de Lina Tejeiro que le cambió la vida

Cuidado personal

¿Cuándo acudir al médico por un mareo? Estas son las alertas

Resultados lotería

SUPER ASTRO SOL: ya hay número y signo ganador hoy 16 de mayo de 2026