Luis Suárez marcó nuevo golazo y se quedó con el premio a máximo goleador en Portugal

Este sábado 16 de mayo, se jugó la última fecha de la Primeira Liga de Portugal donde Luis Javier Suárez fue protagonista, pues el delantero colombiano cerró con broche de oro marcando un nuevo gol, asegurando su premio como máximo anotar y clasificando al Sporting de Portugal a la Champions League.

Desde hace un par de semanas se había definido que el Porto era campeón, pero todavía estaba en disputa ese cupo a Champions. Lograron superar al Benfica en puntos, razón por la cual el equipo de Richard Ríos terminará en la Europa League (que también marcó gol en la jornada).

Los números de Luis Suárez en Portugal

Con el golazo de este sábado, el delantero samario llegó a 28 goles en 32 partidos disputados en la primera división de Portugal. Superó a Vangelis Pavlidis del Benfica, que terminó con 22 tantos en el curso y así se quedó con el galardón de máximo artillero.

Además, sumando los compromisos en Copa y Champions League, llegó a un total de 36 tantos en lo que va de temporada (40 contando los 4 goles a Venezuela en septiembre).

Por otro lado, la temporada no ha terminado. Este 24 de mayo, Sporting deberá enfrentarse a SC Uniao Torrense, en la gran final de la Copa de Portugal, por lo que podría ser el primer título oficial en la carrera del delantero de 28 años.

Los rumores alrededor de Luis Suárez

A la espera de que se juegue este último compromiso y el rendimiento que tenga Suárez en su primer Mundial con la Selección Colombia, hay varios equipos de las ligas más importantes de Europa que están tras su pista y podrían apostar por el fichaje.

De acuerdo a lo reportado por medios internacionales, hay equipos en la Premier League interesados en sus servicios, comenzando por clubes como Newcastle y Liverpool. Sin embargo, todavía son rumores y habrá que esperar a ver si hay un club que cumpla con las expectativas del Sporting.