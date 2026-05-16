¿Cuándo acudir al médico por un mareo? Estas son las alertas

Sentir mareo alguna vez es común y puede estar relacionado con cansancio, deshidratación o cambios bruscos de posición. Sin embargo, especialistas advierten que hay casos en los que el mareo puede ser una señal de problemas neurológicos, cardiovasculares o metabólicos que requieren atención médica inmediata.

Aunque muchas personas minimizan este síntoma, su frecuencia, duración y los signos que lo acompañan pueden marcar la diferencia entre una molestia pasajera y una condición de salud más seria.

¿Qué tipos de mareo pueden indicar un problema de salud?

El mareo no siempre significa lo mismo. Algunas personas sienten vértigo, es decir, la sensación de que todo gira a su alrededor, mientras otras experimentan debilidad, inestabilidad o desorientación.

Cuando el episodio aparece de forma ocasional y desaparece rápidamente, suele relacionarse con factores como falta de sueño, estrés, ayuno prolongado o baja presión arterial. También puede presentarse después de permanecer mucho tiempo bajo el sol o tras cambios repentinos de postura.

Sin embargo, hay señales que no deben ignorarse. Los expertos recomiendan consultar al médico cuando el mareo ocurre con frecuencia, dura varios minutos, impide caminar con normalidad o aparece acompañado de síntomas como dolor de pecho, dificultad para hablar, visión borrosa, desmayo, hormigueo o pérdida de fuerza.

En algunos casos, este síntoma puede estar relacionado con enfermedades del oído interno, alteraciones en la circulación sanguínea, migrañas, problemas cardíacos o incluso eventos cerebrovasculares.

¿Cuándo se debe acudir a urgencias por un mareo?

Los servicios médicos recomiendan buscar atención inmediata si el mareo aparece de forma súbita e intensa, especialmente en adultos mayores o personas con antecedentes de hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares.

También se considera una señal de alarma cuando el episodio ocurre después de un golpe en la cabeza o si se acompaña de pérdida del equilibrio, dificultad para respirar o alteraciones en el estado de conciencia.

Otro factor importante es la hidratación. En épocas de calor o durante actividades físicas intensas, el cuerpo puede perder líquidos y provocar sensación de inestabilidad. Por eso, mantener una buena alimentación y consumo de agua ayuda a prevenir algunos episodios.

Aunque la mayoría de los mareos no representan un riesgo grave, identificar cuándo dejan de ser normales puede permitir un diagnóstico temprano y evitar complicaciones de salud.