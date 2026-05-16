Abelardo de la Espriella anuncia homenaje tras asesinato de coordinador de campaña en Meta

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se pronunció tras el asesinato de Rogers Mauricio Devia Escobar, coordinador de su campaña en Cubarral, Meta, y exalcalde de ese municipio, así como de Eder Fabián Cardona López, quienes fueron atacados mientras se movilizaban en motocicleta.

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A través de un video publicado en redes sociales, De la Espriella aseguró que las víctimas “solo cometieron el delito de luchar por hacer patria y por hacer democracia” y anunció que encabezará una caravana en homenaje a ambos hombres.

“Con el alma rota de dolor y el corazón lleno de rabia, pero con la frente en alto y decidido a reconstruir esta patria que tanto queremos, les hablo hoy como candidato presidencial y como colombiano que no se arrodilla ante los narcoterroristas”, expresó el aspirante presidencial.

“Su sangre quedó marcada sobre los afiches”

Según explicó el candidato, Rogers Devia y Fabián Cardona habrían viajado a Villavicencio para recoger material publicitario con el objetivo de fortalecer la campaña en la región del Alto Ariari durante el puente festivo.

De acuerdo con su relato, los hombres fueron asesinados cuando regresaban a sus hogares y los responsables habrían encontrado la publicidad política que transportaban.

“Su sangre quedó marcada sobre los afiches y el material de nuestra campaña. Esa sangre es la que nos obliga hoy a seguir adelante con más fuerza, ardentía y determinación que nunca”, afirmó.

Además, responsabilizó a las disidencias de las Farc que delinquen en esa zona del Meta y mencionó directamente a alias “Calarcá”.

Aunque anunció una caravana en homenaje a las víctimas y en rechazo al narcoterrorismo, hasta el momento no se han confirmado detalles sobre la fecha, el recorrido o el lugar de concentración.

Defensoría y Procuraduría rechazaron el crimen

La Defensoría del Pueblo también rechazó el asesinato y advirtió sobre el impacto que este tipo de hechos tiene en medio del proceso electoral.

“La violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática”, señaló la entidad a través de sus redes sociales.

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación emitió un pronunciamiento en el que el procurador Gregorio Eljach rechazó de manera contundente el asesinato del exalcalde y coordinador político.

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Ambas entidades pidieron avanzar con celeridad en las investigaciones y reforzar las garantías de seguridad para todos los actores políticos durante la campaña presidencial.